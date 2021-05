"Cambiamo!": nel weekend la campagna nazionale di tesseramento 2021 (VIDEO)

Si terrà questo weekend (22-23 maggio, con una piccola anticipazione nella giornata di venerdì) la campagna nazionale di "Cambiamo!" per le adesioni del 2021.

Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria presenta l'iniziativa: "Saremo presenti in centinaia di piazze italiane e ovviamente, in numerosi comuni liguri. Coloro che vorranno aderire al progetto del presidente Giovanni Toti, avranno la possibilità di chiedere informazioni e firmare ovviamente, se interessati, l'adesione al partito".