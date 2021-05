Presentato ad Alassio "Easy Work": la bacheca attivata dall'Associazione Giovani per supportare gli associati nella ricerca di impiego

Con il coordinamento dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio si è svolto nel pomeriggio di oggi l'incontro con le associazioni di categoria del territorio durante il quale l'Associazione Giovani Alassio, presieduta da Giacomo Aicardi ha presentato nel dettaglio metodi e finalità dl progetto Easy Work la bacheca attivata dall'Aga per supportare i giovani associati nella ricerca di impiego.

"Per rispondere ai molti interrogativi sollevati al seguito della presentazione del progetto - spiega Patrizia Mordente, Assessore al Volontariato del Comune di Alassio - non si tratta un ufficio di collocamento, ma l'equivalente di quelle utilissime bacheche nelle segreterie universitarie dove si trova di tutto ciò che può essere davvero utile, un po': un'iniziativa davvero meritoria che ancora una volta segnala questa associazione come un prezioso cameo nel quadro del tessuto sociale della città".

"Prova ne sia - confermano dall'Aga - che in poco più di una settimana abbiamo raccolto già una cinquantina di contatti per richieste oppure offerte di lavoro".

L'incontro odierno, che ha trovato l'entusiasmo di tutte le parte coinvolte, aveva lo scopo di sollecitare le categorie e i relativi associati a segnalar le proprie esigenze in modo che l'Aga possa darne comunicazione ai giovani associati".