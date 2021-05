"Dalla Luce alla Vita": mostra di opere d'arte e poesie di Ivan Libero Gervasi ad Albenga

Sono ritornate le mostre alla sede UCAI di Albenga in Piazza dei Leoni. Il primo artista a esporre le proprie opere nella sede sarà l'italo-francese Ivan Libero Gervasi che inaugurerà l’esposizione il 21 maggio alle ore 18:30, in collaborazione con il gruppo Un quadro di te.

“Ho visto la tua mano, che, dall'infinito attraversa cielo e spazio senza tempo, per entrare in ogni cellula di questo mondo, trasformarlo e farlo diventare il Tuo Sacro Giardino”. Con questi versi di una sua poesia, Gervasi accoglierà i visitatori. Una mostra che vuole anche essere un augurio di rinascita per l'arte e la vita culturale albenganese, dopo i lunghi mesi di pandemia.

Le opere di Gervasi accompagneranno il visitatore in un viaggio alla ricerca della propria luce interiore, a volte smarrita nella frenesia della vita. Il cuore pulsante del lavoro dell'artista, secondo lui stesso, nasce infatti dal bisogno di onorare la vita infondendo in essa l'amore di cui è costituito l'universo in maniera Infinita.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9:30 -12: 30 e dalle 15:00 alle 20:00 dal 22 al 31 maggio. Ingresso gratis.