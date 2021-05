“Formare per il green building. Un’occasione per Savona e la Provincia”. Una tavola rotonda organizzata da Fillea Cgil per parlare di formazione

La struttura produttiva del savonese, area strategica di collegamento tra Italia e Francia, ha pesantemente subito le conseguenze della crisi economica degli ultimi anni, con ripercussioni sul mercato del lavoro e sull’intero sistema sociale.

La strategia per il rilancio passa anche attraverso la formazione. Per questo il 25 maggio, la Fillea Cgil organizza la tavola rotonda, “Formare per il Green Building”, con l’intento di mettere al centro il ruolo della formazione come formazione di ingresso nel mondo del lavoro, formazione per la ricollocazione professionale dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi e formazione specializzata, presupposto necessario sia per i lavoratori che per le imprese edili del territorio.

La formazione è il legame tra l’azienda e la forza lavoro, in quanto rappresenta uno strumento volto alla crescita personale e professionale dei lavoratori; allo stesso tempo, l’azienda può sviluppare e raggiungere le competenze necessarie per gestire il cambiamento e adattarsi ad un ambiente sempre più competitivo e soprattutto sicuro.

La scelta di questa iniziativa nasce dalla convinzione che il ruolo della bilateralità, degli stati generali dell’edilizia, delle parti sociali, nel rispetto dei propri ruoli, debbano essere gli attori fondamentali per il rilancio del settore dell’edilizia in sincronia con l’Agenda 2030 dell’Onu , per accompagnare la transizione ecologica necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda stessa e per garantire occupazione di qualità e territoriale nelle prossime attività legate agli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali di cui il nostro territorio ha necessità impellenti.

A intervenire alla tavola rotonda, in un dialogo coordinato da Maurizio Buffa Segretario Generale Fillea Cgil Savona e concluso da Alessandro Genovesi, Segretario Generale Fillea Cgil, saranno: Pierangelo Olivieri, Presidente Provincia di Savona; Maurizio Bagnasco, Presidente E.s.e. Savona, Federico Pezzoli, Segretario Generale Fillea Cgil Liguria, Roberto Marson, Direttore E.s.e. Savona, Alberto Formento, Presidente Ance Savona sez. Imprenditoriali Edili), Dario Amoretti, Presidente Cassa Edile Savona, Mattia Minuto, Ance Savona sez. Imprenditoriali Edili, Mariano Cerro, Direttore Confartigianato Savona, Matteo Sacchetti, Segretario C.N.A. Savona, Fulvia Veirana, Segretario Generale Cgil Liguria.