Matteo Bassetti lancia una stoccata: "Per fortuna i catastrofisti sono spariti..."

"Per fortuna i catastrofisti sono spariti". E' questa la stoccata che Matteo Bassetti, l'ormai noto infettivologo genovese ha voluto sottolineare all'Andkronos Salute.

Il Direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova lancia una frecciata a tutti quelli che indicavano come, subito dopo le riaperture del 26 aprile, prevedevano un aumento dei contagi da Covid-19:

"Ho notato che per fortuna i catastrofisti sono usciti dal radar - ha evidenziato Bassetti - sembrano passati anni, ma solamente qualche settimana da quando ho preso insulti da alcuni colleghi che mi dicevano che vado sempre in televisione e non vado in reparto: io invece ci vivo in reparto".

Bassetti ha poi precisato che "non ho fatto l'indovino, ho i visto solo i ricoveri nel mio reparto, nella mia Regione e in Italia e tutto quello che accadeva con gli over 70 e over 80 con le vaccinazioni. Era ampiamente prevedibile quello che stiamo vivendo".