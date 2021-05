Andora, il Centro Estivo parlerà anche inglese: "Around the World" un viaggio tra giochi e laboratori con la lingua più diffusa

Parlerà anche in inglese il Centro Estivo di Andora le cui iscrizioni si aprono lunedì 24 maggio. Una delle lingue più diffuse al mondo farà da collante ai vari momenti della giornata in un percorso che attraverso giochi, laboratori ludico artistici e attività sportive, proporrà a bimbi da 3 a 11 anni, anche momenti di educazione civica, geografia e porterà alla scoperta delle usanze dei vari paesi. Il programma ideato dal Comune di Andora, Assessorato Politiche Sociali, si chiama Around The World: alla scoperta dei popoli e delle culture della terra. A tutti i partecipanti sarà consegnato un passaporto e riceveranno un timbro in ogni fase del viaggio. A ricordo del giro del mondo sarà realizzato un docufilm.

Come sempre si assicura alle famiglie un servizio riservato ai residenti e pensato per le loro esigenze. Due i turni: il primo dal 1° al 31 luglio e il secondo dal 2 al 31 agosto. L’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. I moduli per l’iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune e dovranno essere prioritariamente inviati all’indirizzo mail protocollo@comunediandora.it. Chi non potesse utilizzare la mail, può consegnarlo alla portineria del Comune di Andora dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Il termine per presentare le domande è fissato all’11 giugno.

"Abbiamo voluto approntare un nuovo progetto educativo e pedagogico per i bambini che amplierà la conoscenza del mondo che li circonda: si spazierà dalla geografia, all'educazione civica, all'educazione ambientale con l'obiettivo di renderli cittadini consapevoli e parte integrante della comunità in cui vivono", spiega l'assessore Patrizia Lanfredi - Nell’offerta di intrattenimento pensata per il 2021, non mancheranno neanche piccole gite e momenti didattici. Ci sarà anche uno crew di esperti videomaker che coinvolgerà i ragazzi nella realizzazione di un docufilm."

Una prospettiva nuova, insomma, per il Centro estivo che sarà ospitato nei locali della scuola Primaria di Molino Nuovo: "Il Centro Estivo di Andora non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione per coinvolgere i più giovani verso nuovi interessi e attività - ha dichiarato Daniele Martino, presidente del Consiglio Comunale - Il percorso del nostro campo solare presenta una serie di rinnovamenti; saranno infatti perfezionati, oltre all'aspetto ludico, anche le tematiche di socialità e socializzazione unite ad un apprendimento organico alle varie fasce di età iscritte. Si tratta di un servizio completamente orientato e ad assoluta disposizione delle famiglie e dei loro figli”.