Savona, il Sottosegretario alla Salute Costa: "Green Pass? Ci vuole uno sforzo in più. Tamponi gratuiti a tutti i cittadini"

Riaperture, green pass e assunzioni nella sanità. Torna nella nostra provincia per affrontare diverse tematiche legate al ministero di appartenenza il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Dopo il rinvio del coprifuoco alle 23.00 mercoledì scorso, lo slittamento a mezzanotte dal 7 giugno con l'avvio della zona bianca in Liguria e la rimozione totale dal 21, l'Italia prova a ritornare alla normalità

"Abbiamo dato certezze ai cittadini e alle attività indicando delle date precise dando delle prospettive, cercando di instaurare un clima di fiducia e di speranza per un futuro che ci possa far tornare ad una vita normale. Importante come l'approvazione del Decreto Sostegni, stiamo cercando di dare risposte per far riportare il Paese alla ripresa" spiega Costa.

Il Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è ancora chiuso e i cittadini si aspettano risposte importanti anche e soprattutto dal punto di vista delle assunzioni.

"L'occasione dei fondi del Recovery Fund penso siano una grande opportunità per il territorio e per la Regione, attendiamo che forniscano al Governo i piani regionali per poi provvedere a finanziamenti e potenziamenti, abbiamo diverse linee di investimento in strutture, efficientamento, nel personale, formazione, credo che ci saranno opportunità per la Liguria e per il savonese".

Documento che certifica l'avvenuta vaccinazione, il certificato che attesta l'avvenuta guarigione dal Covid o l'esito di tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento.

Il Green Pass per potersi spostare tra le regioni prende quota: "E' una buona idea per garantire uno spostamento in sicurezza e che consenta il monitoraggio. I tre principi individuati creano un'equità ma ci vuole uno sforzo in più, cioè prevedere la gratuità del tampone dando pari diritti a tutti i cittadini" conclude Andrea Costa.

"Ad oggi abbiamo somministrato circa 30 milioni di dosi, proseguendo con questo ritmo significa che ad agosto ne avremo somministrate oltre 70 milioni e che oltre 20 milioni di italiani saranno immunizzati. Dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini e intravedere un periodo in cui all'aperto possiamo cominciare a togliere le mascherine, e credo possa essere ad agosto".

Lo ha invece dichiarato Costa ad Agorà, in onda su Rai3.

"Oggi i dati evidenziano come l'Italia ha il 15% dei vaccinati e anche osservando gli altri Paesi europei posso confermare che stiamo facendo bene e che le somministrazioni stanno dando i risultati che tutti ci aspettavamo. Siamo passati - ha spiegato - in tre mesi da somministrare 60mila dosi al giorno a 500mila. C'era qualcuno che pensava che nel nostro Paese ci fosse bisogno di realizzare prima i punti vaccinali per poter vaccinare. Il Governo Draghi ha impostato in maniera diversa l'organizzazione: abbiamo aperto le vaccinazioni nelle farmacie, nelle palestre, nelle caserme, nei complessi fieristici e religiosi, ora anche in azienda. Certamente ciò che non mancava nel nostro Paese erano i luoghi dove poter somministrare i vaccini".

Rispetto al piano vaccinale, ha ricordato che "il primo piano non prevedeva in maniera così netta la priorità delle categorie dei più fragili e degli anziani; si era iniziato da categorie diverse. Anche sotto questo aspetto un cambio di passo c'è stato. Il nuovo piano vaccinale del 13 marzo, infatti, "ha stabilito le categorie di priorità per mettere in sicurezza prima i fragili. Quindi anche sotto questo aspetto credo che ci sia stata un'assunzione di responsabilità' e una scelta in discontinuità. E' stata una presa d'atto per mettere in sicurezza chi con il Covid-19 rischia di più".