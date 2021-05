Vado, vertice vice Ministro Bellanova-sindacati: “La pazienza è finita, vogliamo incontro con il Mise, lavoratori chiedono risposte” (VIDEO)

“Sì alla responsabilità, ma la pazienza è finita. Dopo 4 mesi di richieste al Ministero dello Sviluppo Economico non c’è uno straccio di risposta”.

Attendono fatti chiari e decisi non solo i sindacati ma tutti i lavoratori delle sei aziende savonesi in difficoltà, da Piaggio Aerospace a Laerh, passando per Italiana Coke, Funivie, Sanac e Bombardier.

Nell’incontro avuto oggi in porto a Vado Ligure con il vice Ministro alle infrastrutture Teresa Bellanova Cgil, Cisl e Uil non le hanno mandate a dire soprattutto perché in ballo c’è il futuro di tante famiglie.

“Abbiamo esposto tre questioni fondamentali per il territorio, un ulteriore grido di allarme sulle sei crisi industriali che investono il savonese. Su Funivie abbiamo concentrato le richieste e chiesto che venga nominato al più presto un commissario che dia un minimo di strategicità all’infrastruttura” spiega Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona.

“Inoltre le abbiamo chiesto di sollecitare il Ministero dello sviluppo Economico perché abbiamo incontrato il Ministero del Lavoro e dei Trasporti ma manca un pezzo fondamentale su tante questioni, le abbiamo detto che il territorio ha fatto una decina di richieste di incontro negli ultimi mesi e non abbiamo notizia di convocazioni” ha continuato Pasa.