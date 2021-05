Medicinali per la popolazione palestinese di Gaza: Acli, Anpi, Arci e Cgil Savona aderiscono all'iniziativa di Music for Peace

ACLI, ANPI, ARCI e CGIL della provincia di Savona aderiscono all'appello di Music for Peace per una raccolta straordinaria di farmaci destinati alla popolazione palestinese di Gaza. La drammatica situazione che sta vivendo la popolazione civile di Gaza necessita di un intervento umanitario, nell'auspicabile attesa di un cessate del fuoco.

L'invito è rivolto a tutte le cittadine e cittadini sensibili a questatragedia affinché ci aiutino a donare a Music for Peace la maggior quantità di medicinali possibile, compresi in una apposita lista. I medicinali richiesti e che devono essere integri e con scadenza non precedente a gennaio 2022 sono: Ibuprofene, Dicclofenac Solido, Indometacina, Tizanidina, Paracetamolo, Naprossene Sodico, Ampicillina, Amoxicillina, Amoxicillina + Acido Clavulanico, Cafurixima, Cefadroxil Monohydrate, Cefixima, Ceftriaxone, Gentamicina, Azitromicina, Claritromicina, Ciprofloxacina, Ofloxacina, Levofloxacina, Ketoconazolo, Metronidazolo, Aciclovir, Prednisolone, Desametasone, Idrocortisone, Betametasone, Acido Tranexamico, Enoxaparina, Fondaparina, Eparina, Ferro, Ranitidina, Esomeprazolo,Lansoprazolo, Omeprazolo, Calcio, Vitamina B1 + B2 + B6, Multivitaminici.

I medicinali devono pervenire entro giovedì 27 maggio, in quanto il giorno successivo saranno consegnati a Genova, dove Music for Peace sta preparando un'urgente missione a Gaza.

I punti di raccolta sono a Savona la SMS di Legino e la SMS XXV Aprile, alle quali per il fine settimana si aggiunge la SMS di Cantagalletto. La COOP Liguria, che ringraziamo, mette a disposizione per la raccolta anche la parafarmacia dell'Ipercoop, Il Gabbiano. Ulteriori punti alternativi di raccolta sono la sede provinciale di Rifondazione Comunista e quella di Villapiana del PD che egualmente si sono attivati per questa azione umanitaria.