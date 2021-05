Robot per le criptovalute: come utilizzare questo sistema nel trading online

Si tratta di un sistema molto diffuso ormai e a cui tantissime piattaforme danno addirittura accesso: stiamo parlando dell'utilizzo dei robot da parte dei trader che si occupano di criptovalute. La tecnologia ormai può farci fare qualsiasi cosa, anche non farci fare niente. Non dobbiamo neppure alzare un dito per riuscire a guadagnare qualche soldo. O almeno questo è quello che promettono certi software molto avanzati che però sono accessibili a chiunque, soprattutto a coloro che hanno abbastanza coraggio per buttarsi a capofitto nell'ignoto di operazioni che ancora oggi risultano complicate da comprendere per la maggior parte delle persone.

Il trading di criptovalute, tutto sommato, non è qualcosa di troppo difficile da capire, dal momento che il suo funzionamento non sei lontana poi di tanto da quello che era il classico metodo tradizionale, l'exchange. Exchange delle monete è semplicemente lo scambio di una moneta che ha un determinato valore per un tot di moneta straniere, che naturalmente valgono in maniera diversa. Cosicché se ho un dollaro e devo cambiarlo in euro, saprò che in cambio riceverò €0,82, perché questo è il valore attuale della moneta. Quando si fa exchange criptovalute , è praticamente la stessa cosa, soltanto che si fa su internet in maniera molto più avanzata e veloce.

Inoltre la moneta digitale è particolarmente volatile, perché non è soggetta a un'inflazione che dipende dal potere di una nazione o di una banca, ma semplicemente da molti altri fattori molto più arbitrari, com'è il quantitativo di coin attualmente in circolazione, il tipo di investimento effettuato da chi ha creato la moneta, scritto il progetto dietro ad essa e messo i suoi soldi a disposizione per comprare una buona parte di valuta da conservare nei wallet. Un altro sistema che influenza il valore, di volta in volta, dei vari Coin è il volume, ossia quante persone in quel momento stanno concentrano la loro attenzione su quella particolare moneta e la stanno usando per fare operazioni.

Dal momento che i valori sbalzano e si abbassano in maniera repentina e che per stare dietro a tutto quanto questo mondo bisognerebbe vivere con gli occhi incollati al monitor del computer, è stato inventato uno strumento che può venirci incontro aiutarci in maniera pratica. Sono stati inventati i robot che riescono, grazie a particolari algoritmi, a svolgere le operazioni che servono al posto nostro. Riescono addirittura a prendere decisioni al posto nostro, quelle che sul momento sembrano le più vantaggiose, almeno dal punto di vista matematica.

Cosa fanno i Robot per il trading di monete digitali?

Il discorso è veramente molto affascinante ma un pò complesso:in sintesi possiamo dire che se un robot Bitcoin viene programmato in maniera precisa offrirà al trader in questione la possibilità di poter scegliere le risorse di trading che preferisce in un momento determinato nel tempo.

Attraverso un robot bitcoin per un trader sarà possibile impostare una probabilità per i segnali di trading che gli interessa, consentendogli di scoprire dati di trading accurati e

precisi che serviranno per le sue strategie.