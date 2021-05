Finale, da lunedì 24 maggio asfaltature in via Brunenghi e via Fiume (FOTO)

Saranno effettuati in orario serale e notturno i lavori di asfaltatura programmati dal Comune di Finale Ligure tra via Brunenghi e via Fiume che si svolgeranno tra lunedì 24 e martedì 25 maggio, meteo permettendo.

La ditta incaricata interverrà su alcuni tratti particolarmente ammalorati delle due strade, nelle quali si renderanno necessarie anche alcune chiusure.

Una volta terminati questi interventi toccherà a via Dante, dove invece i lavori saranno di giorno sfruttando la possibilità di occupare i parcheggi a lisca di pesce per deviare il traffico durante la stesura del nuovo manto.

"Sono interventi manutentivi per eliminare i pericoli più incombenti, anche quelli dovuti al sollevamento causato dal crescere delle radici - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Guzzi - Una volta terminati questi nuovi asfalti, soluzione temporanea in attesa della definitiva riqualificazione delle due direttrici che contiamo di avviare nel 2022, procederemo anche negli altri rioni laddove ve ne è necessità".