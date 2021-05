Giovedì di luglio a Savona, Scaramuzza: "Creeremo qualcosa, lo scorso anno con la musica dai balconi molte attività però avevano deciso di non aprire"

"Stiamo lavorando su diverse idee e dobbiamo stare dietro ai diversi Dpcm. I giovedì di luglio come erano organizzati nel 2019 in questo momento avrebbero dei problemi, si dice non più di 400 persone, ci sarebbero problematiche di contingentamento. Cerchiamo di capire a giorni cosa succederà e se la Liguria andrà in zona bianca e cosa si potrà fare".

Queste le parole dell'assessore Maurizio Scaramuzza in merito all'organizzazione dei giovedì di luglio, ridotti l'anno scorso a causa della pandemia. In prima commissione consiliare il consigliere di Rete a Sinistra Marco Ravera ha chiesto delucidazioni sull'organizzazione dell'evento quest'estate.

"E' stata una spinta per diverse attività commerciali in questi anni, oltre a vedere una città viva con musica e spettacoli si dava un respiro agli stessi bar e ristoranti, la domanda è se c'è un progetto di riproporli o di promuovere delle attività che diano respiro. Le attività sono in forte crisi soprattutto in periferia e i giovedì di luglio prevalentemente erano in centro, non si risolve certo con l'evento, è un insieme di fattori, non si dà una risposta ma un respiro" ha spiegato il consigliere Ravera.

"C'è l'idea di dare una mano ai commercianti, anche se l'anno scorso con un grosso sforzo abbiamo cercato di proporre l'idea della musica sui balconi che poteva essere un'idea carina, ma molti comunque non hanno aperto, scelta legittima ma forse si poteva aprire lo stesso. Cerchiamo, anche in contatto con Ascom di creare qualcosa, qualsiasi cosa ma la creeeremo" ha continuato Scaramuzza.