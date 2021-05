Alassio in lutto per la scomparsa dell'ex direttore della banca Carisa di Savona e Albenga Renato Giovannoni

Renato Ubaldo Giovannoni aveva 68 anni, era stato direttore della Banca Carisa, prima della sede di Savona, poi di quella di Albenga, in piazza XX Settembre e presidente del Rotary di Alassio.

Era appassionato di ippica sin da giovanissimo, tanto da far parte, insieme all'amico Marco Melgrati, della Società Torinese di Caccia a Cavallo (uno sport senza uccisione di animali, la volpe la interpretava un cavaliere).

Purtroppo una grave malattia lo colpì diversi anni fa e fin che poteva ambulare gli stava incessantemente accanto l'amico Marco Melgrati che lo portava con sé anche alle cene rotariane. Ultimamente le sue condizioni si erano aggravate, trovando ricovero alla Villa Paradiso, dove ieri pomeriggio è mancato.

"Era un grande amico da sempre ed io non l'ho mai abbandonato. E' un grande dolore per me l'averlo perso" le parole del sindaco di Alassio.

I funerali verranno celebrati lunedì 24 maggio alle 15.30 nella chiesa dei Cappuccini a Borgo Coscia, dove la sera prima, domenica, verrà recitato il Rosario alle 20.30. Riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Ortovero.