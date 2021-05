Albenga, follia in piazza delle Erbe: dehors e arredi devastati, denunciati quattro giovani

Forse qualche gesto, una parola di troppo o non gradita e così ieri sera, venerdì 21 maggio, intorno alle 22 piazza delle Erbe si è trasformata in palcoscenico di una violenta rissa, che poi ha toccato anche piazza IV Novembre, tra clienti di un bar di quello che è il centro della movida ingauna.

A dare il via sarebbero stati, secondo quanto ricostruito nelle primissime indagini da parte dei Carabinieri supportati anche dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Alassio e della Polizia Locale, due giovani albenganesi ai quali poi si sarebbe uniti altri loro amici, tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni.

Ad attendere i militari al loro arrivo uno spettacolo desolante: sedie scagliate contro i dehors, bottiglie rotte, tavoli e fioriere rovesciati, mentre uno dei contendenti era appena stato soccorso dalla Croce Bianca per una ferita sul volto.

Ascoltando i testimoni e visionando le telecamere i carabinieri hanno ricostruito la dinamica fino ad arrivare, per il momento, a denunciare 4 persone per rissa. Al termine degli accertamenti tutti i coinvolti saranno tutti denunciati per lo stesso reato.

Non si tratta del primo episodio del genere nella nostra provincia. Ancora recenti sono le immagini della rissa scatenatasi sempre all'esterno di un locale a Loano (leggi QUI), ma non è l'unico altro caso: "Dall’allentamento del lockdown, soprattutto la sera nei fine settimana, stanno verificandosi moltissime risse tra giovani, spesso ubriachi, che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine e dei militi della pubbliche assistenze" spiegano dal comando dei carabinieri ingauno.

"Per ognuna di queste i carabinieri, al termine degli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, hanno sempre denunciato i partecipanti" aggiungono.

Ma i guai potrebbero arrivare non soltanto per i protagonisti delle risse: "Parallelamente si valutano eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti dei titolari di locali ove avvengono gravi tumulti ai sensi dell’articolo 100 del Tulps".