Incidente nella notte a Borghetto Santo Spirito dove un'auto, per cause non ben accertate, si è capottata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per occuparsi della vettura, i militi della Croce Bianca borghettina e gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.

La persona a bordo del mezzo è stata ricoverata in codice giallo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.