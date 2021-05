Carcare, sversamento di olio motore da un mezzo pesante: intervento del Comune sulla Sp29

Lievi disagi alla viabilità stamani, sabato 22 maggio, intorno alle 12 a Carcare tra la Sp29 e via Castellani dove un mezzo pesante, per cause non chiare, ha perso una discreta quantità di olio motore lasciando dietro di sé una lunga e scivolosa traccia.

Sul posto sono intervenuti gli operai del Comune che hanno provveduto a mettere in sicurezza la tratta interessata col materiale assorbente apposito, e la Polizia Locale che ha perlustrato le vicinanze e il resto del territorio comunale alla ricerca di eventuali altre tracce lasciate dal mezzo.