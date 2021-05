Rissa in piazza delle Erbe ad Albenga, il sindaco Tomatis: "Episodi che vanno stroncati da subito" (VIDEO)

Una rissa con dehors e arredi devastati ad Albenga, nella serata di venerdì scorso in piazza delle Erbe (leggi QUI), ed ecco accendersi la spia dell'allarme in vista della stagione estiva con il rischio che simili episodi possano ripetersi. A tal proposito ecco quanto dichiarato dal sindaco ingauno Riccardo Tomatis, in seguito all'episodio che ha visto coinvolti quattro ragazzi albenganesi tra i 17 e i 22 anni: