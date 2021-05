Il "Giovane Principe" torna a correre nei boschi del finalese col docufilm del Museo del Finale

Ha cambiato e riscritto la storia la data dell'1 maggio, anche quella del finalese se torniamo indietro al 1942.

Le bombe della Seconda Guerra Mondiale non risparmiavano la nostra Liguria, nemmeno il savonese, ma non bastavano a fermare la sete di conoscenza degli archeologi Virginia Chiappella e Luigi Cardini incaricati da Luigi Bernabò Brea, aiutati dai soldati di stazionamento nelle posizioni della contraerea presenti vicino alla grotta delle Arene Candide, lì dove si era scoperto brulicava la vita nel Paleolitico superiore, quand'ecco riaffiorare una sepoltura, ricca di ornamenti e suppellettili come raramente se n'erano viste nella zona.

Oggetti tanto eccezionali a tal punto da valere, a colui che ne era accompagnato, l'appellativo di “Giovane Principe”, nonostante si trattasse di un semplice cacciatore e raccoglitore, seppur con indubbie e riconosciute doti.

Da allora una riproduzione fedele incanta i visitatori del Museo Archeologico del Finale situato nel complesso di Santa Caterina, dove sarà ora possibile rivivere con un docufilm l'ultimo giorno di vita di quella che è diventata ormai, a 28mila anni dalla sua morte, un'istituzione per i finalesi, uno dei loro più antichi antenati di cui si sia ritrovata traccia.

Così la sua vita immaginaria diventa storia “viva” nel docufilm realizzato con la collaborazione del Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il patrocinio dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, della Genova Liguria Film Commission e il sostegno della Fondazione “Compagnia di San Paolo” con la regia di Alessandro Beltrame, lo staff storico del museo finalese e la sceneggiatura e l'interpretazione dell'artista finalese Andrea Walts Valsania, calatosi in prima persona nel ruolo andando a vestire i panni del preistorico protagonista per quello che si può considerare a pieno titolo un “ritorno alle origini, in ogni senso”.

E' infatti un legame che mai si è interrotto, “e che mai si interromperà” assicura, quello del 30enne Walts con la sua terra natale, dal quale è sbocciata questa idea: “Ero stato contattato dal MuDiF, tramite Beltrame, per una serie di letture all'interno del Teatro Aycardi abbinate alla visione di immagini delle bellezze del finalese. Da lì è nata una collaborazione unendo il documentario, la sua specialità, al cinema: due mondi simili ma allo stesso tempo opposti tra loro. Abbiamo coinvolto anche il professor Murialdo (direttore sez. finalese Istituto Internazionale Studi Liguri, ndr) e abbiamo sviluppato l'idea”.

Un'idea però tutt'altro che facile da concretizzare in uno sceneggiato: “Di lui avevamo solo supposizioni derivanti dai reperti a noi arrivati, non conosciamo nemmeno l'idioma parlato - spiega Walts - immergendomi all'interno delle naturali e splendide scenografie offerte dal territorio, a partire dalla grotta della Pollera passando per i boschi innevati di Bardineto, la grotta della Strapatente giungendo infine alle Arene Candide dove abbiamo riproposto la scena della sepoltura, ho cercato di immedesimarmi nella situazione cercando di capire, attraverso delle personali sensazioni, quale fosse il suo linguaggio e optando infine per la sola mimica”.

Non è stato semplice però. Oltre tre ore di preparazione al trucco ogni giorno, curato dalla troupe Paoli, e il doversi attenere scrupolosamente a un abbigliamento di sole pelli in un ambient tipico di un'era glaciale: “In quei casi ti domandi come fosse possibile che un uomo potesse resistere a quelle temperature senza i comfort a cui siamo abituati. Nonostante alcuni accorgimenti, ovviamente ben camuffati, percepivo un grande freddo. Ho così deciso, dal secondo giorno sulla neve, di indossare solo le pellicce: il contattato col corpo e la dinamicità delle scene hanno fatto sì che patissi meno. Ho patito di più paradossalmente con 'l'intrusione' dei tempi moderni”.

L'immedesimazione ma anche l'aver potuto girare le scene proprio laddove si svolgevano 28mila anni fa sono state il segreto della buona riuscita del progetto: “Mi sono fatto praticamente tumulare, percepivo energie derivanti da quel terreno per una sensazione mai provata prima. C'era un grandissimo rispetto della storia e del luogo dove ci trovavamo”.

Un'immersione quindi a 360 gradi nel tempo passato, replicabile addirittura fino ai giorni nostri: “E' un po' ciò che provo anche durante le rievocazioni col Centro Storico del Finale, riporti alla memoria della gente fatti che hanno segnato la storia, e sapere che tutto è accaduto lì dove sei nato e cresciuto, magari senza farci mai veramente caso, è molto bello. Soltanto il territorio di Finale offre, dal punto di vista geografico ma anche da quello storico, l'opportunità di raccontare migliaia di storie dall'Età della Pietra alla Seconda Guerra Mondiale”.

Rispetto e piacere nel rivisitare il passato ma anche uno sguardo al futuro per Andrea Walts: “Il mio calendario è organizzato in modo di essere libero dal 27 al 30 giugno per la festa di San Pietro. Non ho al momento previsti spettacoli sul territorio, ma replicheremo molto probabilmente le letture col sottofondo musicale del maestro Riccardo Pampararo. Sto dedicando quest'anno al mio primo film da regista, quindi sarà un'estate piena di riunioni per preparare il terreno al 2022. Anticipazioni? Sarà l'espansione del corto già realizzato coi grandi del doppiaggio”.