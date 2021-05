Una caccia al tesoro virtuale a Vado e Quiliano: grande successo per il Lions Club locale

Una caccia al tesoro virtuale per testare e dimostrare la capacità e la voglia di stare insieme e conoscere nuovi amici anche attraverso il gioco: è questo l'evento totalmente nuovo a tema geografico, storico, culturale ed etnografico ideato e dal Lions Club di Vado e imperniato sul territorio di Vado Ligure e Quiliano.

E’ stato disegnato un percorso ideale che ha toccato molti dei luoghi di interesse, cogliendo anche l’occasione per ricordare service del passato remoto e recente. Alcune tappe sono state introdotte da brevi note sul Lionismo che sicuramente hanno interessato gli ospiti non soci partecipanti, permettendogli di avvicinarsi al coinvolgente mondo Lions. Le prove sono state le più varie, anche molto pratiche con la collaborazione dei più giovani.

"Siamo convinti che questo sia uno strumento formidabile per fare gruppo e crescere insieme" dichiarano dal Club, il quale ha organizzato l'evento con l'intenzione di aggregare nel gioco la famiglia e piccoli gruppi di soci e non per poter coinvolgere tutte le età. “Sicuramente tutti insieme ci siamo divertiti ed abbiamo scoperto un sacco di informazioni sulla nostra gente ed il territorio, ricco di storia; siamo profondamente convinti che la conoscenza sia alla base della costruzione di services più adeguati alle reali necessità”.

L’esperienza ha convinto tutti i partecipanti; la speranza dei soci promotori è che si possa ripetere tale modello anche allargando la partecipazione ad altri Club con una speranza nel cuore: "Ritornare propositivi nelle piazze, tutti in giallo come il tesoro raggiunto nella caccia al tesoro”.