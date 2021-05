Vado, visita del vice Ministro Bellanova. Pasquali (Italia Viva): "Nel territorio savonese molte sono le realtà economiche che attendono soluzioni"

"Teresa Bellanova ha scelto il porto di Savona/Vado come sua prima 'uscita' pubblica nel suo nuovo incarico di Vice Ministro del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Un segnale forte e chiaro, di vicinanza al territorio, alle categorie economiche e sindacali, ai lavoratori ed anche agli Amministratori Locali".

Queste le parole della capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Savona Barbara Pasquali dopo la visita del vice Ministro a Vado.

"Ma, come rimarcato ieri dall'onorevole Bellanova, la politica non si può limitare ai “segnali” ma deve incidere in maniera significativa, governando i processi ed ottenendo risultati per i territori. Abbiamo un'occasione unica, un governo la cui compagine, ampia, permette unità di intenti ed un Piano di Ripresa e Resilienza che dà la possibilità al nostro Paese ed alla nostra Regione (se si sarà in grado di presentare progetti fattibili) di avere moltissimi fondi. Non perdiamola, dunque, questa occasione. Nel territorio savonese molte sono le realtà economiche ed industriali in crisi, che attendono soluzioni a medio e lungo termine e, con loro, anche il destino di moltissimi lavoratori e delle loro famiglie" prosegue Pasquali.

"All'attenzione della Vice Ministro Bellanova e della Presidente Raffaella Paita, a margine di un incontro con le rappresentanze sindacali, ho sottolineato l'urgenza della situazione di Funivie, tema che è stato affrontato anche in Commissione Consiliare a Savona, relativamente ad una pratica di esproprio, necessario per poter mettere in sicurezza l'impianto funiviario. Sono certa che, con il lavoro delle onorevoli Bellanova e Paita a livello centrale e con il supporto, a livello locale, degli amministratori, senza “distinguo” di colori politici, si potranno trovare soluzioni alle tante questioni aperte, oramai, da troppi anni, nel nostro territorio" conclude la capogruppo di Italia Viva Savona.