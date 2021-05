La forza del contatto umano arriva anche a Stella: inaugurata una nuova "stanza degli abbracci" (FOTO e VIDEO)

Una stanza degli abbracci anche a Stella per poter ritornare ad avere un contatto umano con i propri cari.

Nella sede della pubblica assistenza comunale questa mattina è stata inaugurata la struttura che garantisce un contatto sicuro e "covid-free", acquistata con un importante contributo di diverse attività commerciali del territorio e posizionata per l'uso preferenziale, ma non esclusivo, di Anffas.

A farsi promotrice dell'iniziativa partita con una raccolta fondi sul territorio è stata la pubblica assistenza stellese: "Croce Rossa non è solo soccorso in ambulanza ma anche tanto dal punto di vista sociale - spiega il presidente Giancarlo Pedrazzi - e questa iniziativa è il 'sociale per eccellenza': permettiamo alle persone di avvicinarsi. Da mesi sentiamo tanti slogan, ma la forza di un abbraccio è la cosa più potente che ci sia".

La struttura sarà data in utilizzo ad Anffas ma potrà tornare utile anche per diverse altre iniziative: "Sul territorio abbiamo questa struttura con cui collaboriamo regolarmente. Non essendo una stanza che si utilizza tutti i giorni vogliamo dare la possibilità anche ad altre strutture nei territori vicini di poterne usufruire" conclude Pedrazzi.

Il fondamentale contributo economico è arrivato grazie all'impegno di: Centro Gomme Varazze, Materiali edili Salvo, Gabriele Scaldalai, Cheli, Bar tabacchi Cipresso, Grafica Dife, benzinaio Nanni, Assicurazioni Stella, Edilbeltrame, Autocarrozzeria M.Car, Nord-Ovest, Tabacchi Franzone, Caffé Stella, farmacia di Stella, Macelleria Alfredo, Costruzioni Vezzoso, Alimentari "da Rita", Fracchia serramenti, Teglia Market, Agenzia Cinquestelle, forno "Fratelli Bolla", panificio pasticceria "Visca" ed ECC.