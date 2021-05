Giornata della legalità, Medusei e Centi: "Memoria e impegno sono i cardini per combattere le mafie"

"La giornata che ricorda la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo non può e non deve essere solo rituale, ma un’occasione per rilanciare la lotta contro le mafie e per la legalità in tutti i livelli della società, a partire dalla scuola, nelle imprese e nelle Istituzioni": lo affermano il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente della Commissione regionale antimafia Roberto Centi.



"La memoria e l'impegno – aggiungono – sono i cardini per combattere anche qui in Liguria un fenomeno che è ben più che infiltrato, è radicato, e che va estirpato, oltre che con la repressione, con una grande battaglia culturale comune. In questo senso siamo orgogliosi che recentemente il Consiglio regionale si sia impegnato a sostenere progetti educativi negli istituti scolastici liguri per potenziare l'educazione alla legalità tra gli studenti".