Dramma sul Mottarone: precipita funivia, tredici morti. Gravi due bambini

Drammatico e senza precedenti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi intorno alle 12.30 sul Mottarone, dove una cabina della funivia che collega la nota località montana con Stresa è precipitata nel vuoto schiantandosi al suolo, forse in seguito al cedimento di un cavo: tredici le vittime, mentre due bambini sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Torino.



Ecco la diretta con tutti gli aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO ORE 17.20

Sono tredici le vittime accertate della tragedia del Mottarone. Secondo quanto si apprende a bordo della cabina delle funivia precipitata al suolo c’erano in tutto 15 persone: i due sopravvissuti sono due bambini di 5 e 9 anni, trasportati con l’elisoccorso al Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. Uno di loro, quello di 5 anni, ha riportato un politrauma ma all’arrivo in ospedale era cosciente. Il piccolo di 9 anni si trova in rianimazione. Ancora da stabilire la residenza delle vittime: secondo il Soccorso Alpino tra le vittime ci sarebbero anche dei turisti tedeschi.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40

«Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato. Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime. Una preghiera per i bambini ricoverati in gravi condizioni». Sulla tragedia arriva anche il cordoglio del governatore Attilio Fontana.

AGGIORNAMENTO ORE 16.20

Peggiora ancora il bilancio delle vittime: secondo quanto riferito dal sindaco di Stresa, Marcella Severino, le vittime dell'incidente sarebbero 13.

AGGIORNAMENTO ORE 16.10

«Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa - Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi che segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50

Sono salite a 12 le vittime dell'incidente. Gli accertamenti da parte dei soccorritori sono però ancora in corso: secondo quanto riporta SkyTg24 alcuni corpi sarebbero stati sbalzati fuori dalla cabina e quindi il bilancio si sarebbe aggravato. Altre fonti parlano di 13 persone decedute. La cifra delle 12 vittime sarebbe stata confermata, secondo quanto riporta Vconews, da fonti dei vigili del fuoco. Sarebbero inoltre gravissime le condizioni di uno dei due bambini trasportati all'ospedale di Torino: l'altro piccolo, forse di 5 anni, era invece cosciente al momento del ricovero anche se ha riportato un politrauma.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30

«Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. È una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno». Sono le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in viaggio verso Stresa con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai Trasporti e alla Protezione Civile Marco Gabusi.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Erano almeno 12 le persone a bordo della cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata nel vuoto poco prima delle 12.30 di oggi. Nove sono le vittime accertate, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Tra loro due bambini trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso: le loro condizioni sono gravi. Intanto una camionetta dai vigili del fuoco si è ribaltata mentre stava raggiungendo il luogo dello schianto: nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

AGGIORNAMENTO ORE 14.35

Sono nove le vittime dell'incidente al Mottarone comunicate dal Soccorso Alpino. Lo riporta Vconews.it. Non si conoscono al momento le generalità delle persone rimate uccise nella terribile tragedia avvenuta all'ora di pranzo. Due pazienti minorenni sono stati elitrasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Al momento la vetta del Mottarone e il luogo dell'incidente sono irraggiungibili. Tutte le strade infatti sono state interdette al traffico per permettere ai soccorritori di operare il più tempestivamente possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15

Si aggrava il già pesantissimo bilancio dell'incidente delle funivia al Mottarone: le vittime sarebbero salite a otto. Secondo il quotidiano Repubblica inoltre l'incidente potrebbe essere stato causato dal cedimento di una fune, anche se al momento si tratta di ipotesi. La funivia era entrata in funzione lo scorso 24 aprile dopo le chiusure a causa delle restrizioni per il Coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 14

Sarebbero almeno cinque le vittime dell'incidente. Due bambini sarebbero stati trasportati in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Torino: le loro condizioni sarebbero gravi.

ORE 13.40

Dramma sul Mottarone: una cabina della funivia Stresa-Mottarone è caduta nel vuoto. Ci sarebbero diverse vittime, almeno quattro secondo le prime informazioni, nel drammatico incidente avvenuto questa mattina al Mottarone, in tra le province di Verbania e quella di Novara, tradizionale meta anche per molti varesini.

La cabina caduta, come riporta Vconews.it secondo le prime informazioni che giungono dal luogo dell'incidente, parlano di oltre dieci persone a bordo della cabina e purtroppo ci sarebbero delle vittime.

La cabina si è staccata ed è precipitata a circa 300 metri dalla vetta, in uno dei punti più alti del tratto della funicolare. Sul posto stanno operando oltre ai vigili del fuoco e al Soccorso Alpino, anche due eliambulanze del 118 e l'elicottero "Drago" dei vigili del fuoco. Allertato anche il Dea del Castelli di Verbania. Secondo quanto riportato dai media locali la cabina si è staccata all'altezza dell'ultimo pilone prima dell'arrivo al Mottarone.

