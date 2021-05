Mtb, musica e lo spettacolo dell'entroterra finalese: il video di un gruppo di amici per promuovere i luoghi simbolo dell'outdoor (VIDEO)

" When sound meets bikers ". Una clip pubblicata su YouTube che mostra le bici mtb (ormai fonte vitale per il turismo finalese) impegnate a sfrecciare lungo i sentieri del territorio che dalla ex base Nato di Pian dei Corsi scende da Calice verso Finale Ligure: il tutto sapientemente realizzato con riprese spettacolari (anche grazie ad un drone) e mixato con una colonna sonora degna dello spettacolo offerto.

É questa l'iniziativa che Pietro Ravera, giovane di Finale Ligure, presenta a nome suo è di un gruppo di amici: "Un video che non è assolutamente a scopo di lucro - precisa - ma solo per sponsorizzare il nostro bellissimo territorio e alcune delle sue particolaritá. A girare le immagini è stato Filippo Falco, un video maker savonese di prospettiva. Nella clip sono presenti inoltre gli atleti Andrea Freda e Fabio Grillanda: quest'ultimo ha gareggiato in questi giorni in coppa Italia e in passato in coppa del mondo".

Il brivido delle discese in sella alle bici e lo spettacolo unico che solo l'entroterra finalese, sempre più capitale del turismo outdoor, può offire. Un mix di ingredienti che rendono il video altamente consigliato, una delle maniere migliori possibili per invogliare i tanti appassionati di mtb a raggiungere il nostro comprensorio.