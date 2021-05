Due giovani pianisti savonesi trionfano al concorso di Scicli

Alessandro Baze e Leonardo Impellizzeri, giovannissimo duo di pianisti savonesi, hanno vinto il primo premio assoluto nella sezione musica da camera, rivolta a scuole medie e licei musicali, al concorso nazionale “Paolo Ferro” organizzato dell'Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli (Ragusa).

Baze e Impellizzeri, che hanno eseguito in maniera impeccabile la “Tarantella di op. 14 per pianoforte a quattro mani” di Nikolai Rubinstein, hanno ottenuto il punteggio massimo di 100/100 (e una piccola borsa di studio) ed hanno sbaragliato la concorrenza di ben quarantaquattro partecipanti.

I due savonesi hanno 14 anni e frequentano la 3F della Scuola media ad indirizzo musicale “Guidobono” di Savona dell'Istituto comprensivo Savona 3 e sono allievi della prof.ssa Elena Buttiero.

"Il concorso – si legge nell'introduzione al bando - ha l’intento di promuovere la musica tra i giovani, di favorire l’affermazione artistica dei giovani talenti emergenti, di contribuire a diffondere e a sviluppare un sempre maggiore interesse per la musica che svolge un importante ruolo formativo nella società. La musica è uno dei mezzi espressivi più efficaci che meglio concorre all’educazione dei sentimenti, anche e soprattutto in un momento storico sociale segnato, purtroppo, da questa inedita pandemia. Pertanto riteniamo doveroso promuovere tutte le iniziativi possibili per raggiungere questo fine".