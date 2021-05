“Loanese d’Oro”: il Lions Club Loano Doria celebra l’avvocato Stefano Carrara Sutour (FOTO)

Nuvole e distanziamento obbligatorio non hanno minimamente compromesso l’emozione della cerimonia di consegna, da parte del Presidente del Lions Club Loano Doria, Salvatore Massimo Telese, del “Loanese d’Oro” all’avvocato Stefano Carrara Sutour.

Con il “Loanese d’Oro”, nato lo scorso anno sociale con la Presidenza di Giacomo Piccinini, il Lions Club Loano Doria intende premiare un loanese che si sia particolarmente distinto in campo sportivo, culturale, sociale o altro, diventando esempio e motivo di orgoglio per la comunità.

Costituito da una fedele replica del luigino battuto alla Zecca di Loano posta al centro di un pentagono in plexiglass, il riconoscimento racchiude in sé il passato e le nostre radici insieme alla contemporaneità; Cesare Vignola, ideando per il Lions questo oggetto, ha saputo sintetizzarne il significato: chi lo riceve è un loanese, ha intrecciato la sua storia con quella della nostra cittadina, e grazie al suo impegno, alla sua personalità, alla suo lavoro, è diventato un esempio a cui ispirarsi.

Alla cerimonia hanno presenziato anche il sindaco di Loano Luigi Pignocca, ed il comandante della stazione dei carabinieri locale Gennaro Vasquez, sottolineando con la loro partecipazione l’ufficialità dell’evento e la sua importanza.

“Ammiro molto l’avvocato Carrara – dice il Presidente dei Lions loanesi Telese – perciò non mi ha assolutamente stupito la unanime ed entusiastica condivisione dei soci sulla scelta del destinatario del 'Loanese d’Oro' di quest’anno”.

Professionista capace, conosciuto e stimato, ma anche cittadino impegnato politicamente: più volte consigliere comunale, consigliere ed assessore provinciale, viene eletto nel 1968 alla Camera dei Deputati, con incarichi che lo porteranno anche ad esperienze internazionali.

Infonde passione in ogni suo agire, proteso a migliorare la cittadina in cui vive e soprattutto la vita delle persone che vi abitano, sempre con un particolare riguardo verso chi è sfavorito.

Come tutte le persone di grande intelligenza e cultura, è capace di sostenere contradditori con toni accesi per difendere la propria idea, ma senza mai scordare il rispetto e l’educazione in nome della competizione o della differenza di posizioni.

Ma oltre la figura pubblica c’è l’uomo, un uomo di garbo antico, amante del sapere inteso come piacere della conoscenza, dell’approfondimento, della riflessione. Un uomo dalla profonda ed eclettica cultura, mai esibita, mai vantata, ma che si traduce nella delicatezza dei gesti quotidiani, e che trova anche espressione nelle sue raccolte di poesie e nei suoi libri dedicati alla vita di Loano.

L’avvocato Carrara, circondato dalla sua famiglia, ha condiviso, con il suo modo affascinante e coinvolgente, il ricordo del suo arrivo a Loano, a poco più di tre anni, di come il paese lo accolse e di come lo sentì subito “casa”. Più che un discorso, un quadro, dipinto con pochi, ma abilissimi tratti, il suo amore per Loano, il suo sentirsene profondamente parte. La conclusione del suo intervento è stata pura espressione di ciò che maggiormente lo caratterizza: la dolcezza e la sensibilità, nel dedicare il “Loanese d’Oro” a sua moglie Fiore, la donna della sua vita; e la sua ostinata ricerca di giustizia, invitando a “non accettare che vi siano frontiere fra gli uomini, affinchè i diritti non esistano soltanto per chi vi è dentro”.

Insieme al “Loanese d’Oro”, il presidente Telese ha consegnato all’avvocatoCarrara anche una borraccia di alluminio, uguale a quelle regalate dal Club ai bambini delle scuole elementari e materne, ed una copia del libro “Sul filo dei ricordi di Dante Matiz”, edito lo scorso anno sociale dal Club e che presto sarà nuovamente acquistabile a fini benefici.