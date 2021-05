La Fiaba della Domenica: "La coniglietta molto bella"

Certamente i conigli sono animali graziosi: hanno una grazia molto particolare che deriva probabilmente dalla lucentezza del pelo, dal muoversi continuo del musetto titubante, dalle lunghe orecchie tese come radar a captare ogni mutamento dell’atmosfera intorno a sé, dal candore virginale del loro porsi nel mondo rapace che circonda un povero coniglio, così come un povero bambino, con i suoi crucci, i suoi deliri, le sue angosce, le sue prevaricazioni. Questa grazia conferisce ai conigli una fragilità che li contraddistingue, una pavidità che li avviluppa in un terrore costante ben espresso dalla fissità dei loro occhi vitrei, spesso cangianti verso improbabili tonalità di rosso. Nel Paese dei conigli, però, la vita era serena: infatti non vi erano orchi, non vi erano leoni, non vi erano volponi; vi era sì Cuordileone, ma anche lui era un coniglio. Era stato eletto sindaco perché era talmente coraggioso da uscire di sera, al calar delle tenebre, quando tutti gli altri abitanti del Paese dei Conigli si serravano a doppia mandata nelle tane e si stringevano l’un l’altro per scaldarsi e per rassicurarsi.

Insomma, in quel Paese erano tutti conigli, dal candore virginale e dal porsi pavido e titubante alla quotidianità della vita. E siccome erano tutti conigli, non vi erano né conflitti né problemi: l’avvocato Baffoconiglio era morto di fame, il poliziotto Manetta aveva dovuto cambiare mestiere e ora guidava lo scuolabus, il giudice Di Coniglio aveva preferito mettersi in politica. Tutto scorreva liscio come l’olio, tra una rosicchiata e l’altra, tra una corsetta e l’altra, tra uno strofinio di musetti e l’altro.

Tutto funzionava alla perfezione nel Paese dei Conigli, la scuola insegnava, l’ospedale curava, la Chiesa coltivava le Anime, i campi erano arati e seminati regolarmente, i negozi erano ricchi di ogni ben di Dio, i servizi funzionavano alla perfezione e tutti erano felici. Tutti meno Alice.

Alice era una bellissima e tenera coniglietta così bella, ma così bella, ma così bella da lasciare tutti senza fiato a bocca aperta. Già appena nata aveva stupito e colpito i suoi genitori Paride ed Elena, nonché l’ostetrica e tutti coloro che erano corsi a felicitarsi con i suoi genitori: il suo pelo bianchissimo, lucidissimo, brillantino, i suoi occhi di un azzurro terso come il cielo e profondo come il mare, la sua grazia naturale che pervadeva e ammaliava chiunque la guardasse, i suoi movimenti flessuosi che la facevano apparire una piccola dea discesa sulla terra dall’Olimpo dei conigli ne facevano una vera rarità; anzi, per la verità, Alice era così bella da essere più unica che rara.

E fin da neonata, come se fosse stato il destino che prevede a ciascuno di noi un cammino presegnato a volerla così bella, come al sereno segue la tempesta, come al nembo segue la pioggia, come alla notte il dì, come la pietra è corrosa dall’acqua, come l’acciaio scheggia la roccia, come il bambino possiede in nuce l’uomo che sarà, così Alice veniva, ogni volta, chiamata bella, individuata come bella, amata in quanto bella, cercata perché bella, adorata per il suo sorriso da coniglietta ammiccante, considerata una fata per la sua leggiadria, venerata come una dea per il suo incedere a balzi flessuosi prodotti dalle sue zampette divine delle quali i coniglietti maschietti baciavano le impronte lasciate sulla terra umida di rugiada.

E voi direte:”Che fortuna!”. Oggi poi che la bellezza è venerata, ricercata a ogni costo nelle cliniche al silicone, nei solarium, tra veline e manfrine, tra tro nisti e bellimbusti, nei sorrisi finti e sbiancati, nei muscoli unti ed esibiti, quale fortuna, direte voi arrideva ad Alice! Oh baciata dalla dea bendata! Oh amata dal destino! Oh fatale e seducente coniglietta dalle lunghe sopracciglia! Come sarà stata felice! Come avrà guardato gli altri dall’alto delle sue zampette inguainate e slanciate dai tacchi a spillo! E invece no!

Alice avrebbe voluto essere meno bella, meno rimirata, addirittura non guardata affatto, addirittura, non scherziamo, non dico brutta, ma “normale”, di quella normalità pervasiva che rende anonimi, ma concreti, poco visibili, ma costruttivi, non appariscenti, ma evidenti nelle proprie specificità, non venerati, ma sinceramente amati, non ricercati come ornamento, ma con sentimento, non ostentati con orgoglio, ma affiancati con partecipazione, in una parola percepiti come veri.

Alice avrebbe voluto sentirsi “nel paese delle meraviglie” più che essere “la meraviglia del paese”. Eh sì, perché Alice, oltre che bella, era molto, ma molto sensibile e intelligente. La coniglietta era così sensibile che ogni patire altrui era il suo patire, ogni sforzo vitale altrui era il suo, ogni cruccio degli altri era il suo.

E, si badi bene, non solo Alice “sentiva” le sofferenze dei suoi cari, dei conigli a lei più vicini, bensì partecipava al dolore cosmico, a quel senso di finitezza, di tremore e di ansia che caratterizza le vicende della vita, a quel pathos inespresso che ognuno di noi intimamente prova e che può chiamarsi paura del domani, certezza della morte, incognite dell’aldilà, solitudine, smarrimento, incomprensioni non capite, tradimenti che ci feriscono nell’anima profondamente in quanto non correlabili ad azioni nostre malvagie, sensi di colpa per azioni nostre malvagie, rimorsi, rimpianti e così via.

Se Alice avesse conosciuto Leopardi, il suo sarebbe stato un dolore leopardiano, ma siccome era una coniglietta, il suo era solo un dolore conigliesco. Ma forte, intimo, profondo, lacerante. Inoltre Alice era anche intelligente, così intelligente che la sua caratteristica primaria , pardon, secondaria dopo la bellezza era l’intuitività. Alice era così intuitiva che con uno sguardo capiva sentimenti e situazioni, pesava il bello e il brutto, il buono e il cattivo, il sano e l’insano, con un baleno della sua bella mente.

Ma la sua profonda sensibilità e la sua vivace intelligenza erano totalmente oscurate dalla sua bellezza: tutti la chiamavano bella, meraviglia, tesoro, spettacolo della natura, perfezione estetica costruita con le mani direttamente dal dio dei conigli e più così la definivano e più lei si tormentava, più la caratterizzavano così e più la sua autostima si abbassava, portandola a sentirsi un oggetto, un freddo vaso di coccio in mezzo a vasi di metallo, pronto a spezzarsi al minimo urto della vita. Algida, ecco come si sentiva Alice, ed ecco come si poneva al cospetto dei suoi petulanti adulatori.

Era talmente algida da apparire scostante, scorbutica, altezzosa e priva di quel calore conigliesco che avvicina e rende vivi e fraterni i rapporti. Ma non importavano a nessuno il suo essere, il suo sentire e il suo sentirsi: né ai suoi genitori, né ai suoi amici, né ai suoi insegnanti; per tutti l’importante era che lei splendesse di bellezza, che fosse all’altezza delle aspettative di tutti, cioè del partecipare e del condividere, beandosi, alla sua bellezza.

E più Alice si sentiva dire che era bella e più Alice soffriva, soffriva e taceva, taceva e pativa: ormai il male oscuro e tremendo della depressione si era impadronito di lei, aggravato dal fatto che nessuno se ne accorgeva, un po’ per l’oggettiva difficoltà di correlare male e sofferenza al bello, un po’ perché Alice era bravissima nel mascherare il suo tormento dietro al suo affascinante sorriso.

Nessuno apprezzava la sua intelligenza, nessuno si appropriava della sua sensibilità e del suo raro approccio al mondo e alle persone. Tutti volevano da lei il tocco gentile della sua mano, l’irradiarsi solare del suo sorriso, l’effetto magico del suo incedere flessuoso e sensuale. Ma un giorno piovve. Che c’è di strano, direte voi! Spesso piove nel mondo degli umani, perciò spesso pioverà anche nel mondo dei conigli! Sì, è vero, ma mai, mi risulta, nel mondo degli umani, è scesa una pioggia d’oro. Una pioggia così soave, così adamantina, così lieve, ma così pervasiva da parere irreale, essendo invece molto tangibile. Una pioggia asciutta, composta da milioni e milioni di piccole scaglie di oro zecchino, che scendevano agitate dal lieve soffio di brezza e che tutto rendevano lucente e splendente.

Come per magia, tutto venne ricoperto d’oro, i prati, i ruscelli, i ponti, i conigli: più la pioggia scendeva e più il cuore mutava, più l’oro riluceva e più Alice si sentiva capita, più il mondo si indorava e più tutti guardavano Alice in una luce nuova. La coniglietta si accorse subito della mutata prospettiva: oltre a sentirsi il cuore sgravato dal consueto peso, oltre a percepire la leggerezza dell’oro sui capelli, oltre a non vedere più gli altri beanti al suo apparire, si avvide che i suoi genitori la guardavano in una luce nuova.

Pensando di non essere ascoltato dalla figlia, Paride, il papà, diceva alla moglie Elena:”Certo che nostra figlia Alice è proprio una brava coniglietta; la sua sensibilità è particolare, la sua intelligenza la porterà lontano e in alto nella vita!” Per Alice fu una folgorazione: mai e poi mai i suoi genitori avevano apprezzato in lei qualcosa di più o di diverso dalla sua bellezza.