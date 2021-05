Con le unghie e coi denti...meglio non mischiare le due cose

Cari Lettori, non sto usando una parafrasi per indicare “essere estremamente determinati”; parlo esattamente di cosa succede a “mangiarsi le unghie”!

Proprio venerdì scorso ho visitato una mia paziente, una gran bella ragazza di 25 anni, che ha l’abitudine di rosicchiarsi le unghie. La conseguenza è che i suoi denti frontali, quelli che dovrebbero valorizzare il centro del suo sorriso ed essere il simbolo della sua gioventù, si sono consumati e risultano quasi 2 millimetri più corti. Un vero peccato, che si poteva evitare.

“Ma come”, direte voi, “le unghie sono molto più morbide dei denti, “come fanno a consumarli?”

Semplice: per “tagliare” le unghie, i denti devono agire come un “tagliaunghie”, andando a contrapporre i margini dei denti superiori con quelli dei denti inferiori; è proprio il contatto “dente contro dente” che determina questa usura, analogamente a ciò che avveniva ai denti delle vecchie sarte (che avevano l’abitudine di tagliare il filo da cucire con i denti).

Se poi, come è avvenuto per un periodo in questa ragazza, al vizio di rosicchiarsi le unghie si aggiunge anche la presenza di un piercing sul labbro e uno sulla lingua (dedicheremo un articolo a questo argomento) il problema ai denti diventa ancora più evidente.

Quindi il mio Salvadente di oggi è questo: è vero che lo smalto dei denti è il tessuto più duro che abbiamo nel nostro corpo ma, come avviene per i brillanti (diamante taglia diamante) anche lo smalto a contatto con altro smalto si usura. Per conservare la bellezza dei vostri sorrisi evitate di mangiarvi le unghie, esistono “vizi” molto più sani e divertenti!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova