Albenga, la sezione di “Cambiamo!” incontra i cittadini in piazza del Popolo

Domenica 23 maggio in piazza del Popolo ad Albenga la sezione ingauna di “Cambiamo!” incontra i cittadini e ne raccoglie le idee con la sua “lista di cambiamenti”, come informalmente ribattezzato l’elenco di doglianze e suggerimenti che arrivano da cittadini e turisti.

Sono già decine le segnalazioni giunte in pochi giorni, ossia da quando sono stati attivati i canali social e la mail della sezione locale (cambiamoalbenga@gmail.com); con l’occasione della campagna adesioni 2021 si è deciso di proseguire in piazza con questa iniziativa.

Soddisfatti i rappresentanti per il risultato ottenuto: “Ben vengano lamentele e suggerimenti che sono il segnale che non c’è rassegnazione da parte dei cittadini per alcune situazioni che affliggono la nostra città, purtroppo alcune da molto tempo, ma nonostante questo non si è persa la voglia di cambiare in meglio. In tanti hanno risposto proattivamente alla richiesta di segnalare disagi di vario genere: come sezione ci stiamo occupando di raccoglierli e analizzarli, confrontandoci assieme per poi proporre soluzioni non solo all’amministrazione, ma anche ai cittadini. Riteniamo infatti il cambiamento passi dal coinvolgimento della comunità: non è la sola politica a poter far tutto, nè i politici da soli. Con la campagna adesioni di questa domenica cerchiamo persone che vogliano supportarci o anche farsi coinvolgere, contribuendo con idee e proposte di cui farsi tutti assieme promotori”.

La sezione ingauna di Cambiamo sarà in Piazza del Popolo domenica 23 maggio, dalle 10.00 alle 18.00.