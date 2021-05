"Cambiamo!", da Varazze ad Andora grande successo per la campagna adesioni

"Da Varazze ad Andora, due giorni di incontri sotto i gazebo di Cambiamo! Queste due Giornate Nazionali del Tesseramento si sono rivelate un'esperienza molto positiva che ci ha motivati ancora di più nell'impegno verso le esigenze dei cittadini della Provincia di Savona". Cosi il coordinatore provinciale di Cambiamo! Mauro Demichelis chiudendo ad Andora l'ultimo incontro con i cittadini.

"Abbiamo raccolto iscrizioni e idee di buon senso fra coloro che ci hanno avvicinato, per esprimere stima e sostegno al nostro progetto. Con tutti il dialogo continua, in ogni comune, nei nostri Comitati pronti a raccogliere le istanze dei cittadini, delle categorie economiche e sociali".

"In qualità di Coordinatore Provinciale di Cambiamo! sono profondamente grato a tutti per la partecipazione e a coloro che hanno lavorato per organizzare e animare i gazebo. Ringrazio il Coordinatore Regionale Angelo Vaccarezza che tanto si è speso, presente ad ogni tappa e più in forma che mai! Non ci fermeremo qui!" conclude Demichelis.

Le due giornate sono state l'occasione per presentare la possibilità di sostenere Cambiamo! indicando il 2x1000 (S49) in dichiarazione dei redditi.