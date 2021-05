Covid in Liguria, 58 nuovi positivi su 2.058 tamponi molecolari e 1.556 test antigenici

Sono 58 i nuovi positivi in Liguria su 2.058 tamponi molecolari e 1.556 test antigenici effettuati. Ecco il dettaglio. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 5; Savona (Asl 2) 20; Genova 23 (di cui Asl 3: 18 e Asl 4: 5); La Spezia (Asl 5) 10. Non riconducibili alla residenza in Liguria 0.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare: 1.267.443 (+2.058), tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 307.890 (+1.556); totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.297 (+58); totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.186 (-56).

Casi per provincia di residenza

Imperia 343 (-16)

Savona 440 (-6)

Genova 1.726 (-28)

La Spezia 486 (-6)

Residenti fuori regione o estero 70 (+1)

Altro o in fase di verifica 121 (-1)

Totale 3.186 (-56)

Ospedalizzati: 233 (-4); 43 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 39 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 41 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 46 (-); 20 (-) in terapia intensiva

Galliera - 19 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 48 (-5); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 10 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 30 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.694 (-117)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 94.806 (+113)

Deceduti: 4.305 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 597 (-26)

Asl 2 - 350 (+13)

Asl 3 - 714 (-86)

Asl 4 -178 (-4)

Asl 5 - 667 (-21)

Totale - 2.506 (-124)

Dati vaccinazioni 23/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 906.970

Somministrati: 856.974

Percentuale: 94%.