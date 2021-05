Tennis Loano, il maestro Davide Ansaldi "Docente di Sport Vision" per l'Istituto Superiore "Roberto Lombardi"

Il maestro nazionale Davide Ansaldi, laureato in scienze motorie, maestro e giocatore dell’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini, ha ricevuto il prestigioso incarico dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” di “Docente di Sport Vision”, training visivo-motorio per il miglioramento della percezione visiva nel tennis.

Dice il direttore del circolo loanese e tecnico nazionale Alberto Zizzini: “Sono molto felice per Davide, maestro serio e preparato che ho fortemente voluto nello staff, il giusto riconoscimento per un insegnante che fa della formazione continua il suo credo. Obiettivo futuro dell’Asd è quello di creare uno staff di alto livello formato da un sempre maggior numero di laureati in scienze motorie, con specifiche competenze nell’insegnamento del tennis”.