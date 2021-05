Ecco tornare i cattocomunisti

La grande ammucchiata a sinistra che sembra profilarsi a sostegno di Marco Russo è per lui una sorta di abbraccio mortale. Non perché i partiti o movimenti in questione non siano degni di rispetto.

È un fatto però che la loro presenza annacqui i connotati moderati che Russo vorrebbe dare alla propria proposta. I moderati dove sono? Soffocati dall'impronta "rossa" . E allora adesso si aprono praterie per Caprioglio, Santi e compagnia.

L'elettore di centro deve ancora trovare il suo leader.

E Russo (omen nomen) ha perso un'opportunità. Eccoli tornare i cattocomunisti.