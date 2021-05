Finale, la campionessa di sci Sofia Goggia si ricarica tra mare, cucina e outdoor

Il cielo azzurro, anche se purtroppo velato, le acque cristalline che attendono solo l'avvio della stagione balneare, la bicicletta per una discesa nei boschi e l'abbigliamento macchiato dal fango dei sentieri dell'entroterra.

C'è tutto il finalese nella foto della campionessa di sci Sofia Goggia, gradita ospite nel fine settimana tra Finale Ligure e il suo entroterra, dai boschi tra Calice e Orco Feglino fino alle tipiche osterie di paesini come Tovo San Giacomo, passando per un caffè nel centro di Finalborgo, dove la fresca vincitrice nel marzo scorso della sua seconda Coppa del Mondo di discesa libera in terra elvetica.

In attesa di ripartire poi durante la settimana con la preparazione atletica, la sciatrice delle Fiamme Gialle, con grande disponibilità, si è fatta ritrarre coi tanti che l'hanno riconosciuta in questa inusuale veste di atleta outdoor tra "fango, bagnun d’acciughe e gruppo di bici top!".