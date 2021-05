Prendersi cura delle proprie gambe è fondamentale per potersi sentire sempre in salute. Per prevenire l'insorgere di patologie che risulterebbero a volte anche in complicanze spiacevoli, è fondamentale imparare come migliorare la circolazione delle gambe . Vediamo di seguito alcuni consigli semplici da seguire e applicare poi nella vita quotidiana.

Esercizio fisico e stile di vita: come migliorare la circolazione delle gambe

Per assicurare alle tue gambe le condizioni migliori che consentono una circolazione del sangue ottimale, l'attività fisica rappresenta uno dei fattori primari, se non il più importante. Non serve diventare degli atleti da un giorno all'altro, può essere sufficiente impostare una routine regolare di esercizio fisico, che prevede allenamenti semplici ma costanti. Ciò significa, ad esempio, che può bastare una mezzora di passeggiata o pedalata ogni giorno, magari unita a una serie di movimenti come i sollevamenti alternati delle gambe in posizione distesa. Anche altri cambiamenti nello stile di vita possono aiutare a favorire la circolazione. Come prima cosa è fondamentale evitare di fumare, un gesto che produce un impatto estremamente negativo sul flusso sanguigno, a causa del restringimento dei vasi. Al contrario, un buon livello di idratazione aiuterà il cuore a pompare il sangue più velocemente. Anche una dieta equilibrata, ricca di cibi come il pesce azzurro e di spezie quali la cannella, è importante. Inoltre, prova a sostituire il caffè con il tè, che sembra avere un ottimo effetto sulla circolazione del sangue. Infine, alcune delle pratiche collegate al prendersi cura di sé stimolano la circolazione: tra queste troviamo il concedersi un bagno caldo o, più sporadicamente, una sauna, che aiutano a rilassare il corpo e il sangue a fluire per effetto della dilatazione dei vasi.

Le calze a compressione, fondamentali per la circolazione delle gambe

Le calze a compressione sono tra le soluzioni senza dubbio più efficaci su cui concordano gli esperti che hanno studiato come migliorare la circolazione delle gambe. Fondamentali per ridurre sintomi quali gonfiore e dolore, questi indumenti sono realizzati con tessuto elastico particolare, in grado di modellarsi perfettamente sull'arto. Non è un caso che le calze a compressione rientrino nei trattamenti post-operatori, che un chirurgo indica dopo aver eseguito un intervento, nell'ottica di prevenire la formazione di coaguli nel sangue. Queste calze risultano cruciali per contrastare le problematiche legate alle vene varicose o all'insufficienza venosa, ma possono essere indossate anche da quanti svolgono un lavoro che prevede una lunga permanenza in piedi. Oltre a essere acquistabili in svariati materiali e fantasie, offrono sostegno e sono disponibili in diversi livelli di compressione, da leggera a forte, a seconda delle necessità.

Altri strumenti utili per favorire la circolazione

Esistono altri accorgimenti da tenere a mente per delle gambe in salute. Ad esempio, mentre sei in posizione distesa, puoi usare un cuscino per alzarle: in questo modo favorirai la circolazione e potrai prevenire il gonfiore degli arti inferiori. Per ottenere lo stesso effetto mentre sei seduto, utilizza un poggiapiedi o uno sgabello per sollevare le gambe. Inoltre, se vuoi godere di maggiori benefici e tenerti in forma anche durante le lunghe ore alla scrivania, puoi puntare sulle cyclette ellittiche, che consentono di pedalare da seduti, stimolando la circolazione e bruciando calorie al tempo stesso. Infine, alcuni integratori naturali, ad alto contenuto di erbe e vitamine, sono studiati per favorire il flusso sanguigno. È consigliabile non improvvisare e confrontarsi sempre con un professionista medico, che saprà individuare i prodotti più indicati in base alle tue esigenze. Come linea guida generale, opta per formulazioni a base di ippocastano e pepe di Caienna, due elementi che possono stimolare in maniera notevole il sangue a circolare. Se sei interessato a scoprire come migliorare la circolazione delle gambe con pochi, piccoli cambiamenti, non ti resta che iniziare dai consigli che abbiamo esplorato in questo approfondimento.