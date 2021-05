Il duo savonese Roberto Stuffo-Loris Orlando presenta un programma musicale dedicato ad Astor Piazzolla

Sabato 29 maggio ore 17 (replica domenica ore 11), terzo appuntamento della ripresa primaverile della stagione concertistica 2020/2021 dell'Associazione Rossini.

Sarà impegnato il duo Roberto Stuffo, sassofono e Loris Orlando, pianoforte che presenterà un programma interamente dedicato ad Astor Piazzolla, per ricordarne il centenario dalla nascita.

Il più importante musicista argentino del secolo scorso, propugnatore del nuevo tango, rinnovando la tradizione della celebre danza argentina con una scrittura personalissima, raffinata e complessa, e con improvvisazioni che tenevano conto anche della lezione del jazz, colui che trasferì il tango dalle sale da ballo di Buenos Aires ai teatri e alle sale da concerto più prestigiose del mondo, sarà il protagonista di un concerto dalle più genuine tradizioni popolari.

Programma - Piazzolla 100

Verano Porteño - Inverno Porteño - Chau Paris - Caffè 1930 - Ave Maria

Studio n. 4 - Chiquilin de Bachin (Bimbo di Bachin) - Libertango.

Roberto Stuffo, saxofono - Savonese ha conseguito il Diploma Accademico di II° livello di saxofono con il massimo dei voti e il Diploma di clarinetto al Conservatorio Paganini di Genova. Successivamente si è diplomato in saxofono alla Royal Academy of Music di Londra. Diplomato in “Metodologia e didattica del saxofono” presso l'Helvetic Music Institute di Bellinzona, laureato in saxofono alla Guildhall School of Music & Drama di Londra ed ha conseguito il prestigioso Dottorato Fellowship in saxofono al Trinity College di Londra. Si è poi perfezionato con François Lèclarcie, Fabrizio Mancuso, Mario Ciaccio e Antonino Mollica. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento musicale CPM di Siena Jazz. Primo premio assoluto in numerosi concerti nazionali e internazionali, svolge attività concertistica in svariate formazioni cameristiche, dal 2008 collabora con l'Orchestra dell'Università del Piemonte Orientale, è artista endorser delle prestigiose ditte Légère Reeds e Yanagisawa Saxophones. Dal 2007 è docente in ruolo di clarinetto presso l'Istituto Comprensivo Varazze-Celle.

Loris Orlando, pianoforte - Savonese ha iniziato giovanissimo gli studi musicali, diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio Puccini di La Spezia. Allievo di Elzbieta Glabowna, esponente della scuola pianistica polacca, è stato ammesso per merito nel 1996 all’Ecole Normale A. Cortot di Parigi ottenendo nella classe di pianoforte di Marcella Crudeli il diploma superiore. Si è inoltre perfezionato con il grande pianista russo Lazar Berman conseguendo nel 2002 il diploma di alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale Europea di Erba. Ha collaborato in veste di solista con direttori di fama internazionale come Leonardo Quadrini, Ovidium Balan, Radu Postavaru, esibendosi in qualità di ospite dell’Orchestra Filarmonica di Stato Mihail Jora di Bacau, dell’Orchestra d’archi della radio di Bucarest e dell’Orchestra Filarmonica “Paul Costantinescu” di Ploiesti. E’ regolarmente invitato a far parte di giurie di concorsi internazionali di interpretazione musicale. Tiene concerti in numerose città italiane ed estere; di recente ha effettuato una tournée in occasione del duecentenario della nascita di Chopin con un programma monografico a lui dedicato conseguendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Ha effettuato registrazioni per le case discografiche Musicaurea e InmostLight.

Per informazioni: associazione.rossini@fastwebnet.it - tel. 3343353592.