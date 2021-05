Premio Scuola Digitale Liguria: attesa per conoscere chi rapresenterà la nostra regione nella sfida nazionale

“Nonostante la pandemia, la community di Scuola Digitale Liguria è cresciuta e ha condiviso buone pratiche ed esperienze - dichiara l'assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili di Regione Liguria Ilaria Cavo - Per i nostri ragazzi lavorare in team su progetti di innovazione digitale è quanto mai importante. Questo premio è la dimostrazione di come la scuola sia andata avanti anche nel lockdown e soprattutto grazie alle competenze digitali. Il Premio Scuola Digitale è un’occasione per stimolare nei ragazzi quelle competenze che sono ormai fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo. È bello vedere come sappiano stupirci con la loro padronanza delle nuove tecnologie, la creatività e lo spirito di squadra. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti e un in bocca al lupo ai vincitori per la prosecuzione della competizione: la ripresa parte anche così, con l’entusiasmo, il talento e le competenze dei giovani.”

L’Assessore Ilaria Cavo presenzierà il Premio Scuola Digitale della Liguria previsto per domani, martedì 25 maggio a partire dalle 10, in modalità “virtuale mista” in diretta dalla sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova e sul canale “Streaming Liceti” di YouTube.

“Palazzo Ducale ha da sempre un'attenzione prioritaria per i giovani e per le scuole; per questo crede nell'importanza dell'innovazione e della ricerca di nuove metodologie didattiche, in grado di suscitare interesse, curiosità e soprattutto partecipazione attiva da parte degli studenti. Siamo quindi felici di poter dare il nostro sostegno al Premio Scuola Digitale - dichiara Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale - soprattutto in un anno come quello appena trascorso nel quale l'esigenza di conciliare la qualità dell'insegnamento con l'adozione di nuovi strumenti e di salvaguardare la relazione tra docenti e studenti ha rappresentato per tutti una sfida importante, mettendo in luce le grandi potenzialità del digitale”.

Ci sono otto scuole in gara, due per ogni provincia ligure. Quattro scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori): ISA 1 - LA SPEZIA; I.C. SAVONA II - S. PERTINI – SAVONA; I.C. CORNIGLIANO – GENOVA; I.C. Littardi – IMPERIA. Quattro scuole del Secondo Ciclo (istituti superiori): I.S.S. CARDARELLI – LA SPEZIA; IISS "FERRARIS-PANCALDO" – SAVONA; IISS “LICETI” di RAPALLO – GENOVA; POLO TECNOLOGICO IMPERIESE – IMPERIA.

Sono le finaliste delle sfide provinciali, che hanno premiato le studentesse e gli studenti che hanno proposto o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

L’evento, della durata di un’ora e mezza, sarà condotto da Roberto Rasia dal Polo, giornalista e presentatore, genovese doc trasferitosi a Milano e ospiterà numerosi e interessanti interventi. Oltre ai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e di Regione Liguria, interverranno per IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) la biologa Isotta Cainero che si occupa di nanoscopia, per le Ziguele (ricerca marina e attività di divulgazione scientifica) la biologa Elisabetta Giacco. Sono inoltre previsti un intervento musicale degli Gnu Quartet, due particolari incursioni nel mondo dei “TikTokers”, oltre a momenti interattivi con i ragazzi.

Le scuole saranno tutte connesse online e avranno 6 minuti di tempo ciascuna per presentare i propri progetti (3 minuti per mostrare il video che hanno preparato, 2 minuti per il pitch e 1 minuto per le domande della giuria). La giuria è presieduta da Giovanni Gimelli, dell’Ufficio Scolastico Regionale Ligure.

La fase regionale è curata e realizzata dalla Scuola-Polo regionale IISS F. LICETI di Rapallo che opera in stretta sinergia con il MI e con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria e l’Equipe Formativa Territoriale Liguria e consiste nell’individuazione della scuola vincitrice che sarà candidata al Premio Nazionale sfidando le scuole delle altre regioni.