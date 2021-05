Quanti posti di lavoro saranno creati con lo spostamento a monte della ferrovia?

Per realizzare lo spostamento a monte della linea ferroviaria tra Finale Ligure e Andora serviranno almeno 20 anni a partire da adesso. Se si troveranno rapidamente tutti i finanziamenti necessari (circa 3 miliardi di euro), la nuova tratta sarà operativa dal 2041.

Prevedere i tempi di esecuzione è importante per calcolare la manodopera che sarà impiegata nei cantieri.

Ci vorranno almeno altri tre anni per arrivare al progetto esecutivo. L’ultima versione progettuale è inapplicabile e deve essere aggiornata, triplicando il numero di gallerie. Con la nuova normativa, infatti, ogni binario deve essere ospitato in un tunnel apposito e serve una terza galleria pedonale di sicurezza. Un altro anno sarà necessario per concludere la gara d’appalto. A quel punto, sono ipotizzabili 15 anni di cantiere per i quasi 34 chilometri di nuova ferrovia, considerato che la tratta Andora-San Lorenzo (lunga 19 chilometri) è stata terminata in 12 anni.

Durante questi 15 anni, il ponente savonese sarà interessato da numerosi cantieri. La realizzazione di gallerie, viadotti, terrapieni e stazioni dovrebbe impiegare in media 200 lavoratori l’anno, provenienti soprattutto da fuori regione.

Se questo numero è facilmente ricavabile guardando l’impiego di manodopera per infrastrutture simili, ben più difficile è calcolare i posti di lavoro che andranno persi per i disagi del cantiere, soprattutto nel settore alberghiero. Come reagirà, ad esempio, la clientela turistica di Alassio di fronte allo scavo per la costruzione della stazione sotterranea e della galleria, l’ottava in Italia per lunghezza? L’ingresso nella “top ten” dei trafori ferroviari rappresenterà un’attrazione sufficiente per compensare dieci anni di scavi nella Città del Muretto, con l’immancabile corollario di vibrazioni, camion e polveri?

Un dato è certo. Lo spostamento a monte cancellerà per sempre 80 ettari di terreno agricolo, ora coltivato in maniera intensiva. Considerato l’impiego medio di circa tre lavoratori per ogni ettaro, si può prevedere la perdita di 240 posti di lavoro nel solo settore agricolo. A questo ammanco rischiano di aggiungersi i problemi creati dalla riduzione della massa critica del mercato agricolo albenganese, che perderà peso competitivo con queste chiusure aziendali e quindi diventerà ancora più periferico nel panorama commerciale.

Guardando il tracciato della futura linea, il maggior numero di ditte agricole colpite sarà ad Albenga, in particolare a Leca, Bastia, Campochiesa e Salea. Danni in vista anche a Pietra Ligure, dove diverse aziende rischiano la chiusura. Un prezzo ancora più salato sarà pagato dalla piana agricola di Borghetto Santo Spirito. Al confine con Toirano, il tracciato attraverserà il campo di rosmarino più grande d’Europa, che impiega più di trenta lavoratori, un frutteto con circa cinquemila alberi da frutto, una coltivazione di canapa e altre imprese del settore primario.

C’è poi una domanda a cui non sappiamo rispondere. Quanti turisti utilizzano attualmente le stazioni di Laigueglia, Albenga, Ceriale, Borghetto, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi per arrivare in Riviera? Continueranno a raggiungere il ponente in treno, anche con le fermate distanti dai centri abitati? Cambieranno mezzo di trasporto? Oppure cambieranno la meta delle loro vacanze? E questo eventuale calo di arrivi, come si ripercuoterà sui posti di lavoro nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio?

Nel prossimo approfondimento, cercheremo di capire quali saranno le conseguenze sui trasporti con lo spostamento a monte della ferrovia.