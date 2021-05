Brunetto, Medusei e Mai (Lega): "Ridurre distanziamento minimo tra ombrelloni sulle spiagge liguri"

“Occorrono azioni concrete a favore degli stabilimenti balneari della Liguria, anche loro sofferenti per la crisi dovuta all’emergenza Covid. In tal senso, oggi in consiglio regionale è stato approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta ad attivarsi subito in sede di conferenza Stato-Regioni per definire con il Governo una riduzione del distanziamento minimo tra gli ombrelloni nelle spiagge liguri, compatibilmente con le misure di sicurezza e contenimento del coronavirus. In questo modo si potrà quindi permettere ai nostri operatori balneari di ottimizzare al meglio la limitata superficie a loro disposizione durante la stagione turistica, ormai alle porte”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale), Gianmarco Medusei (presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria) e Stefano Mai (capogruppo).