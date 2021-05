Nuova carcere, Vaccarezza attacca: "Lista Sansa, Linea Condivisa e M5S pensano che la Val Bormida sia un'area che non merita sviluppo"

"Oggi durante il Consiglio regionale è stato approvato l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di "Cambiamo! con Toti Presidente", che mi vedeva primo firmatario, ad oggetto il nuovo carcere della provincia di Savona". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione.

"Nel documento veniva chiesto l'impegno della giunta affinché il Ministero competente si attivasse in concreto affinché il savonese avesse di nuovo una casa circondariale. Il documento è nato dalla spinta e dalla volontà del Comitato di "Cambiamo! Valbormida", che raggruppa gli amministratori della valle che hanno aderito al progetto del Presidente Toti. Un argomento, quello del carcere, molto sentito, sviluppato in una riunione alla quale hanno partecipato il collega Alessandro Bozzano, il Presidente della Provincia di Savona, e sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, ed è sostenuto dalla quasi totalità dei comuni della Valle".

"Una parte della minoranza ha perso in merito un'altra occasione per tacere. Probabilmente Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa e Lista Sansa pensano che la Val Bormida sia un'area che non merita sviluppo, tipo una "terra di nessuno" che deve essere lasciata, lì senza sfruttarne potenzialità. È vergognoso quello che è stato detto, la Val Bormida più di altri territori ha pagato lo scotto di una crisi industriale pesante" aggiunge.

"Da anni combatte per la reindustrializzazione del suo territorio attraverso progetti di riqualificazione e bonifica come ad esempio le arre ex Acna di Cengio. Inascoltabili le parole chi in allora si è presentato come candidato per la presidenza che parla della Valle come una zona marginale, difficile da raggiungere, quindi non idonea - conclude Vaccarezza - Caro Sansa, le ricordo che la Val Bormida è facilmente raggiungibile, i caselli di Altare e Millesimo ne sono una prova.Inoltre, è questo forse Lei non lo sa, a Cairo Montenotte ha sede la più grande Scuola di Polizia Penitenziaria d'Italia. Il territorio indicato, oltre a essere idoneo, è funzionale allo sviluppo di un corretto e sicuro sistema carcerario".