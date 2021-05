La raccolta di farmaci per la Palestina di "Music for Peace" arriva anche a Finale con l'Anpi

Anche Finale si mobilita per portare supporto concreto alla popolazione palestinese in questo difficile momento di tensioni.

Lo farà attraverso la locale sezione Anpi "Mirco Bruzzi" che, in collaborazione con l'organizzazione genovese "Music for Peace" aderisce, insieme ad Arci, Acli e CGIL, alla raccolta di medicinali.

Il materiale, una volta acquistato privatamente dai singoli cittadini che vorranno partecipare nelle farmacie finalesi, che per l'occasione esporranno una locandina dedicata, potrà essere consegnato presso la sede dell'Associazione Partigiani in via Ferrante Aporti 25.

L'iniziativa sarà valida nelle giornate di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio. Dopodiché le donazioni verranno portate a Genova dove, il 28 maggio, partiranno via nave alla volta del Medio Oriente.

Ibuprofene, diclofenac, indometacina, celecoxib, paracetamolo, naprossene, ampicillina, amoxicillina, ceftriaxzone, claritromicina, ciprofoxacina, azitromicina, acido tranexamico, ferro, acido folico, vitamina b1+b2+b6 vitamina e, gentamicina. Questo l'elenco dei medicinali richiesti, con scadenza almeno a gennaio 2022.

"Nel nostro piccolo - spiegano dall'Anpi finalese - cerchiamo di dare una mano: l'impegno di tutti servirà per un fine molto più grande".