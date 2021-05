Savona, alla rsa del Santuario arriva la nuova "stanza degli abbracci"

Il centro polifunzionale "Le Officine" di Savona ha lanciato a inizio maggio l’iniziativa di solidarietà “Dona un abbraccio”, una raccolta fondi finalizzata a donare una stanza degli abbracci alla rsa "Santuario" di Savona.

L’iniziativa ideata dalla Direzione del Centro, che ha ricevuto subito il patrocinio del Comune di Savona, ha coinvolto in maniera attiva diverse realtà del territorio: dai bambini del Complesso Scolastico Marconi IV di Savona - che hanno realizzato più di 200 disegni per la raccolta fondi – alle volontarie dell’Associazione Principesse in Corsia che si sono rese disponibili per promuovere l’iniziativa presso il centro e Chicchi di Riso Onlus e Chicchi di Riso Onlus che ha collaborato per la realizzazione del progetto.

“A causa della epidemia COVID-19, gli anziani hanno vissuto tanti mesi di solitudine e di lontananza dai loro affetti famigliari. Ora che è possibile riorganizzare le visite in presenza, grazie a questa area potranno riabbracciare in totale sicurezza i propri cari. Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare questa iniziativa grazie al sostegno delle istituzioni e delle diverse realtà del nostro territorio, che con grande spirito di comunità ci hanno aiutato a raggiungere molto velocemente questo importante traguardo”, afferma Isabella Parini, Direttrice del centro Le Officine, gestito da SVICOM.

Il ricavato dalle donazioni, insieme al contributo messo a disposizione dal Centro Le Officine, è stato interamente devoluto per l’acquisto della stanza degli abbracci installata presso la RSA del Santuario di Savona, struttura storica della città che accoglie 168 ospiti anziani.

La stanza degli abbracci sarà installata nella palestra al piano terra della struttura, trasformata in area attrezzata per gli incontri protetti tra ospiti e famigliari.

L’appuntamento per partecipare alla cerimonia di consegna si terrà domani 25 Maggio alle ore 10,30 presso la RSA RP Santuario di Savona.