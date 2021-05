Coronavirus. In Liguria 61 nuovi positivi, 40 nel genovese ma nessuno in Asl4

Sono 61 i nuovi positivi in Liguria su 2.140 tamponi molecolari e 1.244 test antigenici effettuati nelle ultime ventiquattr'ore secondo il bollettino emesso da Alisa e Regione Liguria, per un tasso di positività che si attesta al 2,85% (sulla base dei test molecolari).

Nel dettaglio, nel genovese sono 40 i nuovi casi (tutti in Asl 3), mentre sono 7 nel savonese (Asl2), 6 nell'imperiese (Asl 1) e 8 nello spezzino. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria.

Tre i decessi riportati: un uomo di 78 anni venuto a mancare al Villa Scassi il 20 maggio, uno di 65 anni all'ospedale di Sestri Levante e una donna di 87 anni al San Martino. Questi ultimi due deceduti il 23 maggio.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.269.583 ( +2.140)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 309.134 (+1.244)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.358 (+61)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.146 (-40)

Casi per provincia di residenza

Imperia 341 (-2)

Savona 440 (-)

Genova 1.703 (-23)

La Spezia 473 (-13)

Residenti fuori regione o estero 70 (-)

Altro o in fase di verifica 119 (-2)

Totale 3.146 (-40)

Ospedalizzati: 224 (-9); 40 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 39 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 41 (-); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 45 (-1); 17 (-3) in terapia intensiva

Galliera - 16 (-3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 47 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 8 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 28 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.583 (-111)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 94.904 (+98)

Deceduti: 4.308 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 537 (-60)

Asl 2 - 334 (-16)

Asl 3 - 682 (-32)

Asl 4 -146 (-32)

Asl 5 - 646 (-21)

Totale - 2.345 (-111)

Dati vaccinazioni 24/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 906.970

Somministrati: 866.744

Percentuale: 96%.