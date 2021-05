Capi di abbigliamento antinfortunistico: le caratteristiche da valutare

Indossare l’abbigliamento da lavoro ideale non è solo una questione di stile e di look, ma in molte situazioni si tratta di un elemento indispensabile per la propria sicurezza, in quanto permette di proteggersi adeguatamente dal rischio di infortunio.

Per tale ragione, soprattutto per alcune professioni dove il livello di rischio è particolarmente alto, la scelta dei capi tecnici è molto importante e necessita della massima attenzione. In particolare, è importante indossare capi di abbigliamento confortevoli, sicuri, certificati in base agli standard di riferimento e, ovviamente, resistenti all’uso.

L’abbigliamento antinfortunistico riduce notevolmente i rischi durante lo svolgimento di attività professionali pesanti e pericolose, naturalmente per offrire queste prestazioni deve essere di ottima qualità. Lo store online EuroHatria offre una vasta gamma di articoli di antinfortunistica, dall’abbigliamento, alle calzature, ai dispositivi di protezione e anticaduta, agli accessori per rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.

Le doti dell’abbigliamento antinfortunistico

Lo scopo dell’abbigliamento antinfortunistico è quello di proteggere chi lo indossa dai possibili rischi legati alla propria professione e al contesto di riferimento. Basti pensare a chi lavora in un cantiere, a chi svolge interventi a quote elevate, a chi lavora all’aperto in condizioni avverse o movimenta carichi pesanti. Si tratta solo di qualche esempio tipo: in realtà i rischi legati alla propria professione riguardano un contesto molto più ampio.

I capi di abbigliamento della migliore qualità devono essere confortevoli da indossare e garantiscono una lunga durata nel tempo oltre ad una notevole resistenza nei confronti dell’uso e dei lavaggi. Oltre, ovviamente, a garantire la massima tutela durante lo svolgimento del proprio lavoro e offrire un adeguato livello di protezione in tutte le situazioni: contatto con fiamme e fonti di calore, vapore, tensione elettrica, sostanze chimiche e così via. Si tratta di capi che permettono di lavorare tranquillamente senza costrizioni, dal design comunque piacevole e privi di elementi che potrebbero costituire a loro volta un pericolo, quali possono essere bottoni, lacci, occhielli, tasche e così via.

Nell’abbigliamento antinfortunistico ogni elemento viene scelto e studiato con cura, al fine di raggiungere il massimo livello di sicurezza.

Abbigliamento da uomo e donna per lavorare outdoor

L’abbigliamento da lavoro ideale per svolgere un’attività all’aperto è realizzato con tessuti tecnici speciali, leggeri e sottili, che non provocano fastidio e non pesano ma al tempo stesso garantiscono la massima protezione dal freddo, dal vento e dalle sollecitazioni esterne.

Giacche e pantaloni offrono il massimo comfort, sono resistenti e confortevoli, garantiscono un eccellente effetto isolante e sono realizzati con una grande attenzione allo stile e alla vestibilità.

Le scarpe antinfortunistiche sono indispensabili per garantire la giusta protezione durante il lavoro, soprattutto a chi opera in settori particolarmente difficili, come l’edilizia, i trasporti, la produzione industriale e così via. Le scarpe antinfortunistiche moderne sono disponibili in tanti modelli, dal design sportivo e piacevole. Il livello di protezione di queste calzature varia in base alla certificazione e al relativo standard di sicurezza.

I modelli destinati alle attività più pesanti sono dotati di lamine e placche di metallo interno che svolgono un ruolo protettivo nei confronti di oggetti pesanti e conuntenti.