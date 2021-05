La scrittirice Sara Rattaro al Bibliotè di Spotorno

Con il Biblioté di mercoledì 26 maggio, in diretta sulla pagina Facebook alle ore 15 con la scrittrice Sara Rattaro, la biblioteca di Spotorno accoglie l'invito del Centro per il Libro e la Lettura di promuovere iniziative che abbiano per tema l'amore declinato con particolari accezioni.

Nel 700° anniversario della morte del Poeta Dante Alighieri, il tema "Amor... che move il sole e l'altre stelle" sottolinea la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e che è il più autentico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.

In particolare "Amor... che move il sole e l'altre stelle" è il filone scelto per dare risalto al valore della letteratura e della divulgazione scientifica; l’amore, in questo senso, si esprime come desiderio di conoscenza e tutela di ciò che ci circonda, come ci testimoniano i protagonisti dei due romanzi che saranno presentati: "Il cacciatore di sogni" e "Sentirai parlare di me".

La famosa scrittrice, vincitrice con il romanzo "Niente è come te" del Premio Bancarella 2015, è in libreria con il suo nuovissimo romanzo "Una felicità semplice" edito da Sperling & Kupfer.

Con i lettori della biblioteca civica parlerà di due romanzi dedicati ad un pubblico giovane e incentrati su due grandi figure del passato: il medico e virologo polacco Albert Bruce Sabin, protagonista del libro "Il cacciatore di sogni" e la prima report donna Nellie Bly, protagonista del libro "Sentirai parlare di me", entrambi editi da Mondadori.