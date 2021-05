Quali saranno le conseguenze sui trasporti dello spostamento a monte?

Lo spostamento a monte della ferrovia tra Andora e Finale Ligure nasce con l’obiettivo, pienamente condivisibile, di rendere più veloci i viaggi su questa tratta. Secondo i dati pubblicati finora dagli organi di informazione (e mai smentiti dalle Ferrovie) la nuova linea permetterà di risparmiare 4 minuti. Si tratta del 10 per cento in meno rispetto alla percorrenza attuale, perché i treni regionali impiegano adesso tra i 40 e i 45 minuti per andare da Andora a Finale.

Come si arriva a questo tempo di percorrenza? La velocità consentita ai treni aumenta o diminuisce in base alle caratteristiche della linea ferroviaria. In linea di massima, sono due gli aspetti principali del tracciato che determinano i limiti massimi di velocità: la pendenza e le curve. O meglio: il raggio di curvatura.

Partiamo dalla pendenza. Se il percorso è pianeggiante, la velocità può aumentare. Se il dislivello cresce, in salita o in discesa, i treni devono viaggiare più lentamente, per motivi di sicurezza o semplicemente per la forza di gravità. Facciamo un esempio pratico. Qualsiasi mezzo di locomozione (un treno, ma anche un auto o una bicicletta) impiega più spazio per fermarsi in discesa, quindi deve adottare una velocità più prudente per bilanciare questo inconveniente. Lo stesso problema, a parti invertite, si verifica in salita, dove è più difficile mantenere la velocità ed è ancora più complesso accelerare.

La pendenza del tracciato litoraneo attuale è quasi nulla, perché i binari scorrono tra i 4 e gli 8 metri sul livello del mare per quasi 30 chilometri, dalla stazione di Finale Ligure a quella di Laigueglia. A quel punto si sale leggermente verso Andora, dove si arriva a 16 metri per giungere alla nuova stazione.

Il tracciato a monte prevede invece un’altimetria più pronunciata, con negativi effetti sui limiti di velocità. Tra Finale e Borgio si sale di 24 metri in tre chilometri, prima di effettuare una prima picchiata verso Loano. I binari riprenderanno a salire fino ad Albenga, dove avverrà una brusca discesa, con oltre 30 metri di dislivello negativo fino ad Alassio: qui il piano dei binari scenderà di circa tre metri sotto il livello del mare, per evitare la demolizione di numerosi palazzi.

Anche i raggi di curvatura non subiranno miglioramenti. Il motivo per cui le curve rallentano la velocità è chiaro a tutti. Le massime prestazioni si raggiungono nei rettilinei, per calare con l’accentuarsi delle curve. Oggi, sulla linea costiera, le due curve più pronunciate si trovano vicino alle stazioni di Pietra e Loano. In questi due punti, comunque, il limite massimo di velocità è 125 chilometri orari. Per il resto, ci troviamo davanti a lunghi rettilinei e a curve “morbide”.

Il tracciato a monte è più curvilineo. Il percorso presenta rettilinei più brevi rispetto a quello attuale ed è costretto ad almeno tre bruschi cambi di direzione. La prima sterzata, arrivando da Finale Ligure, avviene verso destra nella nuova galleria della Caprazoppa, per non entrare nel centro di Borgio. La seconda è subito dopo, nella direzione opposta, per raggiungere la stazione di Pietra Ligure, che altrimenti sarebbe tagliata fuori dal percorso. I binari proseguono su una planimetria ondulata fino ad Albenga, dove c’è una svolta più marcata, a sinistra, per arrivare ad Alassio.

Abbiamo cercato di riassumere i motivi per cui lo spostamento a monte ci farà guadagnare quattro minuti di viaggio in treno. Ma il tempo complessivo dei nostri tragitti sarà in media più lungo con la nuova linea a monte. Per quale motivo? Perché i pendolari impiegheranno più tempo per arrivare nelle future stazioni.

Prendiamo come esempio Albenga, la principale città interessata dal progetto. Nel centro cittadino vivono circa 15 mila abitanti, che abitano in un raggio di due chilometri dalla stazione. Con lo spostamento della nuova stazione alle spalle di Bastia, queste persone dovranno percorrere in media 6 chilometri per andare a prendere il treno: mediamente 4 in più rispetto a prima. E altrettanti per tornare. Si tratta di otto chilometri in più ogni giorno, da percorrere a piedi oppure coi mezzi privati nel traffico cittadino.

Vediamo adesso chi avrà vantaggi dal trasferimento delle fermate. Il caso più evidente è quello di Bastia: gli abitanti della frazione si ritroveranno la stazione a meno di un chilometro da casa e potranno raggiungerla anche a piedi. I passeggeri ferroviari dell’entroterra trarranno benefici nei tempi per raggiungere le fermate, anche se dovranno sempre prendere un altro mezzo di trasporto (auto o pullman) per arrivare in stazione, come succede ora.

Con lo spostamento a monte, molti pendolari (alcune migliaia al giorno) smetteranno di andare a piedi in stazione e avranno bisogno di un altro veicolo. Speriamo che la rete stradale regga l’aumento di traffico. Già detto di Albenga, tutti i pendolari residenti a Laigueglia, Ceriale, Borghetto, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi potranno andare in stazione solo con un altro mezzo di trasporto. Stesso discorso anche per buona parte degli alassini, perché la nuova stazione sarà più periferica rispetto all’attuale.

Bisogna poi analizzare come cambierà il traffico sulle strade con lo spostamento delle stazioni. Ipotizzare questo scenario non è semplice e quindi prendiamo spunto dalla provincia di Imperia, dove lo spostamento a monte è già stato completato. È un’area molto simile al ponente savonese, sia per caratteristiche geografiche sia per vocazione economica.

Sul litorale imperiese, la soppressione di cinque stazioni ha portato migliaia di automobili a riversarsi quotidianamente sulla via Aurelia, guidate da chi ha rinunciato al treno, perché diventato troppo scomodo, o più semplicemente da chi deve percorrere più chilometri di prima per arrivare in stazione. Il traffico è peggiorato per tutti, anche per chi non utilizzava il treno ma si è trovato a condividere le code stradali coi passeggeri ferroviari. La situazione della viabilità è letteralmente esplosa nel centro di Imperia. Dove prima c’erano due stazioni cittadine (Oneglia e Porto Maurizio), adesso ne è rimasta una sola, sull’argine destro del torrente Impero.

Ci sono infine da ricordare i moltissimi passeggeri che utilizzano ora la stazione di Pietra Ligure per andare all’ospedale Santa Corona. Quante di queste persone (pazienti, lavoratori, familiari in visita) continueranno a usare il treno, dopo il trasferimento della fermata a tre chilometri da quella esistente, sobbarcandosi quindi 6 chilometri a piedi in più?