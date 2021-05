Toti sulla campagna vaccinale: "La Liguria sfiora il 100% dei sanitari vaccinati"

“Tenuto conto dell’obbligatorietà vaccinale agli operatori sanitari, se prima circa un 15% aveva rifiutato la somministrazione, ora la percentuale di chi ha accettato di vaccinarsi è vicina al 100 % e di questi riteniamo vaccinato il 99,5-99,7%. Quindi il fenomeno dei sanitari che hanno rifiutato è ormai poco rilevante”. Così il governatore di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti intervenuto questa mattina in Consiglio regionale.

“Abbiamo completato la vaccinazione nelle Rsa - ha aggiunto il governatore - dove il 98,1% degli ospiti ha aderito alla campagna vaccinale, mentre su una platea di 29mila unità di personale scolastico ne sono stati già vaccinati 23mila225 (fonte ministeriale)”.

Per quanto riguarda le altre fasce della popolazione, nel corso della relazione il presidente Toti ha spiegato che è stato vaccinato il 75% delle persone ultravulnerabili o disabili gravi, dei caregiver e conviventi che hanno manifestato l’intenzione di vaccinarsi (l’adesione è stata del 93,5%).

Procedono anche le vaccinazioni al domicilio: sono 10.674 i liguri che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino a casa propria, 3.652 hanno completato il ciclo vaccinale.

Quasi conclusa la vaccinazione degli over80: è stato vaccinato il 95% degli ultra ottantenni che hanno manifestato l’intenzione di vaccinarsi (il 93,1% del totale). In dirittura d’arrivo anche la vaccinazione nella fascia 70-79 anni, con il 90% di cittadini vaccinati (compliance al 93,1%).

Nella fascia 60-69 anni è stato vaccinato l’86,8% dei cittadini (compliance 71,6%) mentre è stata vaccinata quasi la metà (47,7%) dei liguri nella fascia 50-59 anni che hanno manifestato la volontà di vaccinarsi (60,3%).

“Attendiamo dal Governo - ha spiegato ancora Toti - indicazioni sulla vaccinazione per gli studenti che dovranno affrontare la maturità. Abbiamo dato la nostra disponibilità e lo riteniamo fattibile con dosi di vaccino aggiuntive rispetto alla programmazione, che ora riguarda le fasce più anziane della popolazione oltre che le persone fragili. Al 24 maggio in Liguria siamo al 96% di vaccini somministrati sulle dosi consegnate e la nostra è la seconda regione ad aver somministrato più vaccini sulla popolazione, avendo inoculato già 56mila482 dosi ogni 100mila abitanti”.