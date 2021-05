Concorso nazionale "Scuole in musica": ai savonesi Sebastiano De Franchi e Sofia Demelas un primo premio di coppia

Prestigioso riconoscimento per due giovani savonesi e per l'Istituto Comprensivo Savona 3 "Guidobono" che arriva dalla quinta edizione del concorso nazionale "Scuole in Musica", organizzato da Talent Music School.

Nell'appuntamento che verte sull’esecuzione di brani valutati da un’apposita commissione giudicatrice e rappresenta una fra le più importanti manifestazioni europee dedicata alla formazione musicale, quest'anno organizzato online a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia e suddiviso per fasce di età, sono stati Sebastiano De Franchi e Sofia Demelas ad aggiudicarsi un primo premio nella sezione I categoria D grazie ad un'esecuzione al pianoforte apprezzata con un punteggio di 97 centesimi.

I due giovani allievi, i quali frequentano la classe IIIA del corso a indirizzo musicale alle Guidobono e sono allievi dell'insegnante di pianoforte Elena Sancio, hanno ottenuto il riconoscimento eseguendo Radio Stati Uniti, Radio Italia, Radio Spagna e Radio Inghilterra tratti dall'opera "La TFS" di Tansman.

Per De Franchi anche un premio individuale, sempre al pianoforte, nella sezione I categoria C col punteggio di 95 centesimi con la "Tarantella in D" di Prokofiev.