Italiana Coke, Ferruccio Sansa: "La gente di Cairo vuole risposte"

"La gente di Cairo Montenotte vuole delle risposte. Non ci può nascondere dietro un dito: in quelle zone c'è un evidente problema di inquinamento. A dirlo è lo stesso Comune di Cairo Montenotte che si autodefinisce 'una piccola Taranto'. La relazione scientifica richiesta dalla Procura di Savona parla chiaro: 23 per cento in più per i decessi nel periodo che va dal 2000 al 2014 per soggetti mediamente esposti; ben del 35 per cento per soggetti fortemente esposti. Anche i ricoveri aumentano: nello stesso periodo, si parla del 13 per cento in più per i mediamente esposti e del 23 per cento in più per i soggetti fortemente esposti. Anche i bambini sono colpiti: +17,3 per cento di ricoveri", spiega Sansa.