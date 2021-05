Nuovo parco giochi a Finalborgo, l'opposizione storce il naso: "Non c'è qualità di esecuzione"

"A volte basta cambiare prospettiva per capire il significato delle cose; nuovi angoli, nuovi scorci e tutto si chiarisce ed evidenzia nella sua essenzialità".

È il caso, secondo il gruppo "Le Persone al Centro", dell'area giochi in fase di allestimento a Finale, nello specifico nel cortile dell'ex colonia Rivetti: "Fa tristezza vedere le foto dall’alto del nuovissimo parco giochi di Finalborgo, fortemente voluto dall’insolita coppia Guzzi-Geremia. Poteva essere una bella area canina o un campetto per la Polisportiva (adiacente ad una palestra con spogliatoi) in modo da liberare il campetto rosso di via Dante. E invece no! Un parco giochi schiacciato tra le macchine, in un’area altamente periferica".

Non basta il tema scelto, secondo il gruppo di minoranza, a migliorare le cose: "Le soluzioni non mancavano e francamente la zona è talmente poco indicata che stonano perfino i giochini in stile medievale".

"Detto che l’area del parcheggio adiacente già in passato aveva creato problemi di gestione tra la scuola e l’amministrazione comunale - ricordano i consiglieri Fasciolo e Folco -, non resta che sottolineare che il nuovo parco giochi di uno dei Borghi più belli d’Italia non finirà certo su una rivista di architettura".